Dvěma Polákům obžalovaným kvůli marihuaně navrhl žalobce 12 až 13 let vězení

Dvěma Polákům obžalovaným z rozsáhlých obchodů s marihuanou navrhl ve středu státní zástupce Martin Malůš u zlínského krajského soudu tresty 12 až 13 let vězení. Třetího obžalovaného žádá kvůli nedostatku důkazů obžaloby zprostit. Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí mužům deset až 18 let. Rozsudek by měl soud vynést v pondělí 13. září.

V kauze jsou obžalovaní Krzysztof Wojciech Adamiec, Miroslaw Bronislaw Mrowiec a Rafal Grzegorz Suchwalko. O vině prvních dvou nemá státní zástupce pochyb, žádá pro ně dlouholeté nepodmíněné tresty a též vyhoštění z ČR. "Jejich podíl na spáchaní trestné činnosti je stejný," řekl Malůš. Obžalovaného Suchwalka navrhl obžaloby zprostit, jeho podíl na trestné činnosti se nepodařilo podle státního zástupce prokázat.

Obhájci Adamiece a Suchwalka žádají pro své klienty zproštění obžaloby. Argumentují například výpověďmi rodinných příslušníků, kteří u soudu svědčili v jejich prospěch. Zpochybnili i řadu důkazů obžaloby. Advokát Mrowiece uvedl, že pokud by soud rozhodl o vině jeho klienta, měl by mu být uložen trest podle jiného paragrafu s mírnější trestní sazbou od dvou do osmi let.

Polští občané podle státního zástupce nakupovali marihuanu v České republice a následně ji za účelem zisku převáželi a prodávali v Polsku. Adamiec a Suchwalko vinu popřeli, Mrowiec tvrdí, že konopí přechovával pro vlastní potřebu. Zatímco Adamiec a Mrowiec jsou ve vazbě, Suchwalko je stíhaný na svobodě.

V souvislosti s obchodováním s marihuanou jsou Adamiec, Mrowiec a další lidé stíháni i v Polsku. Ve Zlíně minulý týden svědčil jeden z polských občanů, který je v tamní kauze spolupracujícím obviněným. Řekl, že mezi lety 2018 až 2020 kupoval od Adamiece s Mrowiecem marihuanu, v součtu asi 75 kilogramů. Dále uvedl, že si od Adamiece v menším množství pořizoval též kokain a amfetamin. Svědek v minulosti strávil 11 let ve vězení, obhajoba ho považuje za nedůvěryhodného.

Obžaloba se opírá i o výsledky domovní prohlídky bytu v Luhačovicích na Zlínsku, který si Suchwalko pronajal a později jej prý přenechal k obývání Mrowiecovi, svému švagrovi. V bytě policie našla téměř 5,5 kilogramu marihuany. Podle státního zástupce marihuanu obstarával Mrowiec a vozil ji do bytu v Luhačovicích, kde ji spolu s Adamiecem a Suchwalkem balili k převozu. Adamiec podle obžaloby přijížděl do ČR, předával Mrowiecovi peníze na nákup marihuany a poté ji v letech 2019 a 2020 převážel do Polska.

Obžalovaní Adamiec a Suchwalko obchodování s marihuanou popřeli. Adamiec uvedl, že společně s Mrowiecem chtěl v ČR založit stavební firmu, což potvrdil i Suchwalko. Mrowiec u soudu zmínil, že ho po autonehodě trápily potíže s krční páteří. Uvedl, že marihuanu měl u sebe právě kvůli svým zdravotním problémům a chtěl z ní udělat olej.