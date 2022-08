Dvojice neuspěla s návrhem na obnovu řízení v kauze nájemné vraždy dealera drog

Petr Brůček a Slovák Matej Buchel ve středu u pražského krajského soudu neuspěli s návrhem na obnovu řízení v kauze nájemné vraždy údajného dealera drog z roku 2012. Podle soudkyně Jany Novákové neměly nově předložené důkazy takovou váhu, aby nařízení obnovy odůvodnily. Proti rozhodnutí si odsouzení mohou podat stížnost, kterou by řešil Vrchní soud v Praze.

Vraždu si podle pravomocného rozsudku objednal Buchel u Brůčka před deseti lety. Brůček pak podle spisu najal vojenského veterána Jakuba Andrese, ten následně přibral posledního z obžalovaných, Michala Foubíka. Andrese soudy poslaly do vězení na 19 let, Buchela na 18 let, Brůček musí ve vězení strávit o půl roku déle. Foubíka soudy potrestaly 17 lety.

Andres a Foubík se k činu přiznali, Buchel i Brůček obžalobu od počátku popírali. U soudů se hájili tím, že sice chtěli, aby se Andres postaral o "zmizení" dealera, mysleli tím prý ale to, aby zmizel ze země, například do Thajska.

Podle státního zástupce byly podnětem návrhu na obnovu řízení dopisy Andrese, z nichž obhajoba dovozovala, že chtěl Andres kontaktovat Buchela a nabídnout mu, že za peníze vezme zpátky či změní svou výpověď. Nic takového ale podle soudkyně z dopisů nevyplynulo. Nováková podotkla, že Andres sice není nejdůvěryhodnější osobou, v konkrétním případě ale podle ní o vině Buchela s Brůčkem svědčily i další důkazy.

U soudu ve středu také vypovídali vězni, kteří podle svých slov komunikovali s odsouzeným Andresem. Jeden z nich například uvedl, že mu Andres sdělil, že Buchel s Brůčkem jsou nevinní, druhý zase mimo jiné vypověděl, že mu Andres řekl, že Buchela nikdy neviděl a při rekognici ho prý označil jen proto, že mu policisté řekli, koho má určit. Podle soudkyně ale jsou jejich výpovědi nevěrohodné.

Brůček ve středu soudu řekl, že celá kauza stojí jen na výpovědi Andrese, důkazy jeho a Buchelovy nevinny byly podle něj bagatelizovány, případně nebyly v hlavním líčení vůbec připuštěny. "Nejsem žádný svatoušek (...), nikdy se ale nesmířím s tím, abychom s Matejem byli odsouzeni za vraždu, se kterou nemáme nic společného," řekl Brůček v závěrečné řeči. Buchel také upozornil na roli Andrese v případu a zopakoval, že je nevinný.

Andres s Foubíkem svou oběť podle soudů odvezli na podzim roku 2012 do bývalého vojenského prostoru Ralsko v severních Čechách. Tam muže svázali a odvedli k předem vykopanému hrobu. Andres potom muže několik minut škrtil tkaničkou od bot, a když upadl do bezvědomí, Foubík ho střelil brokovnicí do hlavy. Tělo dealera muži polili chemikálií, jeho osobní věci prý spálili. Za vraždu dostali podle žalobců od Brůčka asi 500 tisíc korun. Mrtvolu našli policisté až v roce 2015. Důvodem k vraždě bylo podle soudů to, že dealer přišel o drogy za stovky tisíc eur.