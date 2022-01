Dvojice žen uvěřila údajným americkým vojákům, kteří je obrali o miliony

Dvě ženy na Hodonínsku uvěřily údajným americkým vojákům, se kterými se seznámily přes internet. Poslaly jim postupně asi pět milionů korun. Ve čtvrtek to řekl mluvčí policie Petr Zámečník. Případy se pro podvod zabývá policie. Nejsou ojedinělé, před podvody na internetu policie varuje opakovaně.

V prvním případu se neznámý pachatel vydával za kapitána armády USA. Peníze vylákal pod různými smyšlenými záminkami. "Nejdříve jí jako projev přátelství chtěl poslat cenný balíček. Ten však byl někde zadržen a byla potřeba poslat peníze na jeho uvolnění, clo a doručení. Pak následovaly další záminky, jak dostat peníze do zahraničí," popsal mluvčí. Například uvěznění veterána po ukončení vojenské mise a potřeba peněz na kauci, také nutnost peněz na léčbu při pobytu v nemocnici a další.

Ve druhém případu žena uvěřila člověku, který se vydával za amerického vojenského vysloužilce se zájmem o českou ženu a pobyt v české krajině. "Ke společnému investičnímu záměru měl údajně zaslat své finanční úspory k investování v ČR. Než obnos dorazí, bylo potřeba zaplatit poplatky za přepravu, pojištění a další poplatky. Důvěřivá žena tedy posílala požadované peníze," uvedl mluvčí.

Údajní vojáci do ČR zatím nepřicestovali a zřejmě ani nepřicestují. Stejně tak je podle policie pravděpodobné, že ženy už nikdy své peníze neuvidí. Mluvčí doplnil, že podvedeným lidem často není podezřelé ani to, že své peníze posílají do afrických zemí.

Nejde o ojedinělý podvod přes internet. Například loni v září policie informovala o případu čtyřicetileté ženy z Brněnska, která poslala domnělému lékaři pracujícímu na Ukrajině za rok známosti přes internet více než 1,2 milionu korun. Platby jí znemožnila až banka, která ty poslední vyhodnotila jako rizikové. Předloni seniorka z Brněnska zaslala údajnému Australanovi postupně v přepočtu přes 300 tisíc korun, ještě o rok dříve osmašedesátiletá žena takto poslala podvodníkovi, který se vydával za vdovce žijícího v USA, v přepočtu asi 1,6 milionu korun. Policie opakovaně nabádá převážně ženy, které kontaktují různí "zahraniční nápadníci" se žádostí o přátelství, aby byly obezřetné. Nemají například posílat někomu takovému žádné peníze nebo důvěrné informace či osobní údaje včetně kopií dokladů.