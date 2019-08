E15: Developer mrakodrapu na Jižním Městě u soudu neuspěl

Společnost Tweelingen, která chtěla postavit v Praze 11 na Litochlebském náměstí kancelářský mrakodrap, neuspěla u soudu s žalobou na stát. Developer zažaloval stát o 573 milionů korun, protože zrušení úpravy územního plánu stavbu znemožnilo. Podle Obvodního soudu pro Prahu 1 však stát není subjektem, který by měl být v dané věci žalován. Rozsudek ještě není pravomocný, developer se odvolal. Uvedl to v pondělí server E15.cz s odvoláním na mluvčího ministerstva pro místní rozvoj Viléma Frčka.

"Žaloba společnosti Tweelingen proti České republice byla Obvodním soudem pro Prahu 1 zamítnuta, a to z důvodu, že stát není subjektem, který by měl být v dané věci žalován. Na úpravu územního plánu se vztahuje ustanovení stavebního zákona, podle něhož změna územního plánu náleží do samostatné působnosti územního celku," řekl serveru Frček. Ministerstvo vykonává funkci ústředního správního úřadu v územním plánování a stavebním právu.

Developer chtěl na Litochlebském náměstí vystavět kancelářskou budovu s 24 patry a nástavbou, měla být vysoká až 105 metrů, okolní domy měří asi 30 metrů. Proti výstavbě se postavili místní obyvatelé i opoziční politici a pražský městský soud v roce 2014 zrušil změnu územního plánu, která takto rozsáhlou stavbu umožňovala. Tím padlo i územní rozhodnutí a stavební povolení. Podle tehdejšího soudního rozhodnutí stavební úřad nevzal dostatečně v potaz námitky občanských sdružení a části obyvatel.

Spolumajitel společnosti Tweelingen Daniel Bartek serveru řekl, že se firma proti rozhodnutí soudu odvolala. Většinu žalované částky tvořil ušlý zisk. Druhým majitelem Tweelingenu je Tomáš Janeček, bratr miliardáře Karla Janečka.

Projekt na Litochlebském náměstí není jediným developerským záměrem, který na Jižním Městě pohořel, připomíná E15. V minulosti se tam nedaleko stanice metra Chodov pokusila neúspěšně prosadit výstavbu dvou administrativních věží skupina PPF. Projekt nazvaný Prague Eye ale nakonec ukončila. Pozemky v roce 2016 spolu s dalšími realitními aktivy PPF převzala skupina Kaprain investora Karla Pražáka.