EET je zpolitizované téma, řekla Schillerová v Aréně Jaromíra Soukupa

Hosty pořadu TV Barrandov Aréna Jaromíra Soukupa byli tentokrát neústupný vůdce odborů Josef Středula a ministryně financí Alena Schillerová. Generální ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup jim pokládal otázky, které se týkaly zejména vlády, politické situace v Česku, ale také EET a kauzy související s těžbou lithia. Ke slovu se tradičně dostali i diváci, kteří chtěli znát odpovědi na své dotazy.

Hned v úvodu nejsledovanějšího politického pořadu v Česku se moderátor a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup tázal na lithium. Slova se ujala ministryně financí Schillerová.

"Já si myslím, že to memorandum nebylo šťastnou záležitostí a celkově se mi to zdá celé podivné," uvedla svůj postoj. Dodala, že se o celém problému mělo debatovat a celé je to pro ni nepochopitelné.

V Aréně Jaromíra Soukupa se hosté následně dostali i k EET. "Dlouhodobě říkáme, že v Česku musí být nějaká kontrola evidence, chceme, aby se ten systém rozšířil, a pomohl tak odlišit poctivé podnikatele od těch nepoctivých," vyjádřil svůj postoj předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Dodal, že EET shledává jako vhodné řešení, které bylo potřeba.

Moderátor pak ministryni financí připomněl průzkumy, které uvádějí, kolik podniků kvůli zavedení EET a protikuřáckého zákona skončilo. "Já se snažím tyhle údaje sledovat a nedávno jsem zaznamenala data, která naopak uváděla, že vzniklo za tuhle dobu nejvíce podniků. Já jsem toho názoru, že samotná EET se stala velmi zpolitizovaným tématem. Nemůže být důvodem, aby zanikaly restaurace a hospody, není tak nákladné," odvětila Schillerová. Doplnila, že elektronická evidence tržeb vznikla zejména kvůli tomu, aby se narovnalo podnikatelské prostředí.

"Sestavení vlády je o kompromisech"

Následně se téma hovoru stočilo k vládě a její funkčnosti. Jaromír Soukup si do svého pořadu pozval ještě další dva hosty, kteří zastupovali dvě politické strany a měli být hlasem lidu: za ODS poslance Vojtěcha Munzara a za KSČM poslance Lea Luzara. Oba se vyjádřili zejména k postupu sestavování vlády Andreje Babiše.

"Všichni víme, že Andrej Babiš dostane druhý pokus. Mně se ale zdálo, že ten první byl celkem dost promarněn. Vypadalo to jako na vysoké škole, když mají studenti tři pokusy a ten první je prostě jen takový zkušební," vyjádřil se Munzar.

Luzar dodal, že jsou jen dvě varianty, a to buďto vláda bude sestavena, nebo budou předčasné volby. "Každé jednání vyžaduje kompromisy a já si myslím, že jednání stran je zejména o programových cílech," doplnil.

Na závěr pořadu sklidili moderátor i jeho hosté velký potlesk.