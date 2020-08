Ekologové chtějí rychlý konec hnědého uhlí a svolávají demonstrace

Před elektrárnou Počerady na Lounsku bude několik ekologických organizací a hnutí v sobotu demonstrovat za rychlý konec spalování uhlí. Nedaleko elektrárny, jejímž majitelem bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače, v pondělí začínají pořadatelé protestu stavět kemp. Novinářům to řekli organizátoři.

Kemp se staví u obce Okořín, v pořadí je to čtvrtý tzv. klimakemp v ČR. Jeho součástí jsou workshopy a přednášky. "Abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické krize, musíme se uhlí zbavit do deseti let. Požadujeme spravedlivý konec uhlí, který musí jít ruku v ruce s vytvářením čistých pracovních míst a podporou lidí, kteří v uhelném průmyslu pracují nebo jsou postiženi jeho dopady," řekla Kateřina Holá z hnutí Limity jsme my.

Demonstraci společně svolává 13 ekologických organizací, které mají na vládu čtyři požadavky. Těmi jsou kromě rychlého ukončení těžby a spalování uhlí a co nejrychlejšího ukončení provozu elektrárny Počerady také spravedlivá transformace uhelných regionů a navýšení cílů snižování emisí v rámci Evropské unie do roku 2030.

Těžbu uhlí řeší tzv. uhelná komise, která se naposledy sešla v červnu v areálu elektrárny Počerady. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) tehdy uvedl, že do konce letošního roku komise stanoví postup útlumu těžby uhlí. Komise se podle jejího člena Jana Rovenského (za Greenpeace) shodla na tom, že hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie.

Elektrárna jako největší zdroj emisí

"Uzavřít uhelnou elektrárnu Počerady je nutné nejpozději na konci roku 2023, kdy končí plánovaná životnost provozu. Elektrárna je největší český zdroj emisí CO2 i rtuti v ovzduší," uvedli v pondělí v požadavcích na vládu aktivisté. Elektrárnu zatím vlastní ČEZ, od roku 2024 ji má převzít skupina Sev.en Energy. "Elektrárna Počerady bude samozřejmě splňovat i nadále veškeré nynější přísné ekologické limity. Jde ale o elektrárnu, kterou jsme prodali, a proto u ní žádáme o výjimku (z některých limitů). Je logické, aby eventuálně nová opatření realizoval již příští vlastník, který elektrárnu převezme," uvedl letos v dubnu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Součástí protestů mohou být tzv. akce občanské neposlušnosti. Loni se klimakemp konal u Chvaletic na Pardubicku, kde je nejmladší hnědouhelná elektrárna v zemi. V roce 2018 se vydali demonstranti na pochod po hraně lomu Bílina na Mostecku. Více než stovka aktivistů tehdy vnikla do lomu Bílina a zůstala pod jedním ze dvou rypadel. Severočeské doly kvůli tomu musely přerušit těžbu.

Policie tehdy zadržela několik aktivistů. Věc se řešila jako přestupky. Severočeské doly vymáhaly škodu předžalobní výzvou, požadovaná částka ale nebyla uhrazena, proto podali žalobu. Mluvčí dolů Lukáš Kopecký řekl, že jednání ještě nebylo nařízeno, zatím není jasné, který soud věc dostane na starosti.