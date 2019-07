Environmentální komisi na pražském magistrátu povede Bursík

Komisi hlavního města pro udržitelnou energii a klima, která má za úkol mimo jiné připravit balík opatření pro boj s klimatickou změnou v metropoli, povede někdejší ministr životního prostředí a bývalý šéf Strany zelených Martin Bursík. O jejím složení rozhodli radní. Pražské zastupitelstvo nedávno přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise CO 2 na území metropole o 45 procent. Do roku 2050 má být město bezuhlíkové.

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) uvedl, že v komisi budou zasedat magistrátní úředníci, odborníci a zástupci koaličních i opozičních stran. "Je potřeba, aby spolupráce byla v rámci celého zastupitelstva," řekl. V rámci komise byla zřízena i vědecká rada, ve které zasednou zástupci vědecké a akademické obce.

Na základě doporučení rady začne město připravovat balíček návrhů opatření, která bude postupně zavádět. Komise se má podle dřívějších vyjádření zabývat primárně čtyřmi oblastmi, a to udržitelnou energií, udržitelnou mobilitou, cirkulární ekonomikou a adaptační strategií na změnu klimatu.

Martin Bursík vstoupil do politiky už roku 1990, kdy se stal poslancem České národní rady za Občanské fórum. O osm let později se stal ministrem životního prostředí v úřednické vládě Josefa Tošovského, stejnou funkci zastával i v koaličním kabinetu Mirka Topolánka (2007 až 2009). V období 2005 až 2009 vedl Stranu zelených. Po odchodu od Zelených založil Liberálně ekologickou stranu (LES).

Hlavní město se podle ekologických organizací dlouhodobě potýká například s překračováním emisních limitů způsobeným dopravou nebo přehříváním, které by měla mírnit mimo jiné výsadba zeleně. Radní nedávno schválili akční plán výsadby stromů v hlavním městě, podle programu by jich stávající koalice v tomto období chtěla nechat vysadit milion.