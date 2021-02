Epidemie se ve školách šíří, dočasné uzavření je namístě, hlásí školské odbory

Školské odbory jsou s ohledem na zhoršující se epidemickou situaci pro dočasné uzavření dosud otevřených školek, speciálních škol a prvních a druhých tříd základních škol. Po nezbytně nutnou dobu by podle nich měla zůstat otevřená jen zařízení pro děti zdravotníků a pracovníků záchranného systému. Ve čtvrtek to řekl šéf školských odborů František Dobšík. Podle ředitelky benešovské mateřské školy a zástupkyně spolku Pedagogická komora Mileny Mottlové se většina školek potýká s opakovaným výskytem nákazy a v poslední době se situace zhoršuje.

Vláda chce opatření kvůli zhoršující se epidemii zpřísnit, zatím ale není jasné jak. Podle dosavadních informací ze středečních jednání členů vlády s opozicí, odboráři a zaměstnavateli by se mohly kromě jiného uzavřít školky a první a druhé třídy základních škol. Dál by fungovala jen zařízení pro děti zdravotníků a pracovníků záchranného systému.

Podle Dobšíka mají odbory informace o tom, že ve speciálních a mateřských školách, kde se nemusí nosit roušky, nakažených v poslední době přibývá. Poukázal také na to, že podobně se nedávno na jednání sněmovního školského výboru vyjádřil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle Duška se nákaza od začátku ledna víc šíří i mezi dětmi ve věku šesti až deseti let, ve školách jde většinou o ohniska v průměru kolem šesti lidí.

Zástupci odborů proto podle Dobšíka vnímají současnou epidemickou situaci jako vážnou a namístě by podle nich bylo školy na nezbytně dlouhou dobu uzavřít. Na jak dlouho, by měli rozhodnou epidemiologové, řekl odborový předák. Včasné rozhodnutí o uzavření by podle něj mohlo pomoct situaci dříve zlepšit a školy opět brzo otevřít. Nyní by měly zůstat v provozu jen školy vyčleněné pro děti zdravotníků, hasičů nebo třeba policistů, řekl. Do budoucna by podle něj mohla školám pomoct kombinace testování, respirátorů a očkování.

Šetrné testování dětí na covid-19 by uvítaly i školky, řekla Mottlová, která koordinuje sekci pro mateřské školy ve spolku Pedagogická komora. Podle ní by byly vhodné například antigenní testy ze slin. "Bohužel většina školek se s covidem v podstatě nerozloučila od druhé vlny. Uzavírají se jednotlivé třídy a točí se to v těch školkách. To znamená, že jedna třída se vrátí z karantény a jde do ní druhá," uvedla. Podotkla, že rodiče často vodí do školky i děti s příznaky nemoci nebo navzdory nařízené karanténě v rodině. Většina mateřinek by podle ní proto uvítala, kdyby se mohly třeba na dva týdny uzavřít.

Dobšík doplnil, že speciální školy na problém s šířením nákazy poukazují už dlouho. Některé jsou určené pro děti s postižením, kde by třeba bylo zvládnutelné i nošení roušek, ale podobně jako ve školách pro mentálně postižené to v nich povinné není. Jako příklad uvedl školy pro žáky s poruchami učení. Ředitelé tam nemohou po žácích roušky vyžadovat, řekl.