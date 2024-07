EU podpoří projekty modernizace železnice v ČR částkou 11,5 miliardy korun

Evropská unie podpoří deset projektů Správy železnic (SŽ) na modernizaci české železnice částkou 11,5 miliardy korun. Peníze půjdou na přestavbu železničního uzlu Česká Třebová, zpracování projektu vysokorychlostní trati (VRT) Praha - Brno - Břeclav, přípravu modernizace úseku z Kolína přes Mělník do Děčína, instalaci automatického vlakového zabezpečovače ETCS nebo rozvoj zabezpečovacího zařízení. V tiskové zprávě to dnes uvedla Správa železnic.

V České Třebové stavbaři zvýší všechna nástupiště, nainstalují se výtahy pro bezbariérový přístup. V plánu je také výstavba nové lávky nad kolejištěm, která propojí přednádraží se Semanínskou ulicí. Rekonstrukce železničního uzlu by také podle SŽ měla zvýšit rychlost průjezdu vlaků. Stavební práce by měly začít letos v prosinci, hotovo by podle plánu SŽ mělo být v prosinci 2031.

Kromě základní trasy VRT z Prahy do Břeclavi evropské peníze podpoří také vytvoření dokumentace pro povolení záměru pro VRT Praha, VRT Polabí, VRT Střední Čechy, VRT Vysočina II, VRT Vysočina I a VRT Jižní Morava, a to včetně napojení na konvenční tratě. SŽ peníze použije i na projektovou přípravu dopravních terminálů Kořenice - Bečváry, Jihlava VRT a Brno-Vídeňská VRT.

Další část financí SŽ použije na instalaci jednotného evropského zabezpečovače ETCS, který umí v případě nouze zastavit vlak. Jeho výhradní provoz bude v Česku na hlavních koridorech spuštěn 1. ledna 2025. ETCS bude SŽ z evropských financí instalovat na trati České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště, v úseku z Plzně přes Domažlice k hranici s Německem, na trati z Brna do Přerova nebo na Masarykově nádraží v Praze. Mobilní část ETCS pak díky evropským financím dostanou také diagnostické vlaky SŽ.

Evropská unie projekty SŽ podpoří přes nástroj pro propojení Evropy (CEF). Ve třech dotačních výzvách CEF Správa železnic od EU dostala 33 miliard korun. O získání další podpory bude SŽ usilovat ještě ve čtvrté výzvě s termínem pro žádosti v lednu 2025.