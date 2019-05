Eurovolby skončily. Výsledky budou až v neděli

České volby do Evropského parlamentu, v pořadí čtvrté, dnes ve 14:00 skončily. Voliči v nich rozhodli o tom, kteří z více než 800 kandidátů obsadí křesla 21 českých europoslanců. Výsledky hlasování se dozví v neděli před půlnocí, až skončí hlasování i v dalších zemích Evropské unie. Hlasovat přišla podle odhadů pětina až čtvrtina voličů.

Vítězství v evropských volbách by podle předvolebních průzkumů společností Median, Kantar CZ a STEM/MARK mělo obhájit vládní hnutí ANO před Piráty a ODS. Europoslance by měly mít také koalice Starostů s TOP 09, SPD, ČSSD a KSČM. Očekává se, že při nižší účasti zisk ANO zůstane za očekáváním a že ani sociální demokraté a komunisté svá křesla v plné míře neobhájí. Posílit by měli naopak Piráti a občanští demokraté.

ANO podle volebních modelů společnosti Median mohlo v závislosti na účasti získat 22 až 25 procent hlasů, Piráti kolem 14 procent podobně jako ODS. Koalice STAN s TOP 09 a Zelenými mohla pomýšlet na devět až 11 procent hlasů, hnutí SPD na devět až deset procent, KDU-ČSL sedm až devět procent. Komunistům a sociálním demokratům model přiřkl zisk pěti až šesti procent.

Společnosti Kantar CZ a STEM/MARK zjišťovaly volební potenciál stran. Určitou šanci měly podle průzkumů STEM/MARK díky svým výrazným lídrům Jaromíru Štětinovi a Pavlu Teličkovi také nově vzniklá hnutí Evropa společně a Hlas.

V minulých eurovolbách v roce 2014 získaly ANO (16,13 procenta), TOP 09 se STAN (15,95 procenta) a ČSSD (14,17 procenta) po čtyřech europoslancích, KSČM (10,98 procenta) a KDU-ČSL (9,95 procenta) po třech europoslancích, ODS (7,67 procenta) dva a strana Svobodní (5,24 procenta) jednoho. Piráti s 4,78 procenta skončili těsně pod pětiprocentní hranicí pro vstup do europarlamentu.

Výsledky voleb po pondělním projednání Státní volební komisí získají oficiální podobu v úterý vyhlášením ve Sbírce zákonů. Od středy až do pátku 7. června pak bude možné výsledky hlasování napadnout u Nejvyššího správního soudu.