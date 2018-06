Evropa řeší pohyb migrantů. Babiš by německý návrh odmítl

Německá kancléřka Angela Merkelová nežádala Českou republiku o bilaterální dohodu o vracení migrantů, řekl ve čtvrtek před začátkem unijního summitu český premiér Andrej Babiš. Dodal, že by takovou dohodu nepodepsal, protože do EU podle něj nemají migranti nelegálním způsobem vůbec přicházet. Dohoda o tom, jak řešit pohyb migrantů po Evropě, je pro Merkelovou jedním z cílů dnešního summitu.

"Určitě ne a nepodepsal, protože paní kancléřka se mýlí v tom, že bere fakt, že přicházejí nelegální migranti na evropský kontinent. Na rozdíl od nás, kteří říkáme, že nemají přijít," odpověděl Babiš na dotaz, zda Merkelová Česko oslovila s požadavkem bilaterální dohody o vracení migrantů a zda by na takovou dohodu přistoupil.

Pro kancléřku je téma důležité kvůli vnitropolitickým sporům. Německý ministr vnitra Horst Seehofer totiž chce migranty, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, vracet přímo z hranic; kancléřka takový postup odmítá a chce najít společné evropské řešení. Obává se totiž, že Seehoferova varianta by způsobila dominový efekt a že by de facto vedla k zániku schengenského prostoru volného pohybu.

Předsedové vlád Dánska, Řecka i Finska dnes řekli, že druhotné přesuny migrantů po Evropě by byli ochotni řešit dvoustrannými dohodami mezi státy. Klíčový ale bude postoj Itálie, kde vstupuje na území Schengenu nejvíce lidí.

"Ona vlastně říká - chci se domluvit s Itálií, aby zadržovala migranty, aby nechodili do Rakouska, do Německa přes hranice. Ale co ta Itálie s nimi bude dělat?" uvedl Babiš. Podle českého premiéra by cílem EU mělo být zastavit migraci nelegálním způsobem v zemích jejího původu.

Podobně se vyjádřil předseda polské vlády Mateusz Morawiecki, podle kterého EU musí chránit své vnější hranice a pomáhat v zemích, z nichž ekonomická migrace přichází. "Chceme dát lidem rybářský prut, ne rybu, a motivovat je, aby zůstali v místech, odkud odcházejí do EU," řekl Morawiecki. Dodal, že pokud jde o lidí, kteří již vstoupili na území EU, Polsko se bude držet vlastních přísných pravidel pro udílení azylu.

Maďarský premiér Viktor Orbán při příchodu prohlásil, že hlavním otázkou summitu není řešení migrace. "Jde tu o demokracii v Evropě... o to, čemu lidé věří, co by se mělo udělat," prohlásil. Poslední ze čtveřice předsedů vlád visegrádské skupiny (V4) Slovák Peter Pellegrini se rovněž vyslovil pro ochranu vnějších hranic EU.