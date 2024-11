Evropská kosmická agentura v Praze je i dnes otevřená pro veřejnost

Fungování navigačního satelitního systému Galileo nebo simulátoru letu EGNOS si mohou lidé prohlédnout v Agentuře Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) v Praze. Agentura byla v pátek otevřená pro veřejnost a bude i dnes.

Na odborné dotazy návštěvníkům odpoví tým odborníků. Cílem akce je představit činnost agentury a kosmický program EU, součástí je i dětský program. Novinářům to v pátek řekl výkonný ředitel agentury Rodrigo da Costa. Své dveře otvírá agentura každý rok v listopadu, výjimkou byla dvouletá pauza v době pandemie covidu-19. Letos agentura slaví 20. výročí od založení.

"Událost je jedinečnou příležitostí zažít, jak kosmický program Evropské unie ovlivňuje náš každodenní život, a stát se součástí vesmírných technologií a jejich budoucnosti," uvedl da Costa. EUSPA podle něj poskytuje evropské navigační služby, koordinuje družicovou komunikaci ve státní správě v programu GOVSATCOM nebo se podílí na projektech podporujících inovace, bezpečnost nebo udržitelný růst ve státech EU.

EUSPA sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU, včetně dosavadních satelitních a navigačních projektů jako Galileo, EGNOS nebo Copernicus. Agentura má také na starost dohled nad vesmírným prostorem, je tedy podle da Costy zodpovědná například za prevenci kolizí ve vesmíru.

Galileo podle da Costy aktuálně využívají čtyři miliardy lidí. Využívá se v námořnictví, letectví, silniční a železniční dopravě, využívají ho také například provozovatelé dronů nebo zemědělci.

V pátek byla agentura otevřená návštěvám základních a středních škol, očekávala návštěvu přibližně 800 žáků. Pro veřejnost byly na programu prezentace v 16:00 a 17:00 hodin, následně budou i v sobotu mezi 10:00 a 17:00. K dispozici bude také kariérní koutek, ve kterém lidé mohou zjistit více o pracovních příležitostech v agentuře.

EUSPA vznikla v roce 2004 jako Evropský úřad pro dohled nad globálními družicovými navigačními systémy (GSA). V roce 2010 byla reorganizována na Evropskou agenturu pro globální družicové navigační systémy (také GSA), z Bruselu do Prahy přesídlila 6. září 2012. Podle webu EUSPA agentura zaměstnává 211 lidí.

Agentura by měla v následujících letech přesídlit do budovy Nová Palmovka v Praze 8. Současné sídlo v Holešovicích je pro agenturu kapacitně nedostatečné. Nedostavěnou budovu na Palmovce začala v roce 2014 stavět Praha 8, mělo tam být sídlo radnice a obchodní centrum. Práce byly o rok později kvůli různým sporům přerušeny. V roce 2021 budovu převzal magistrát, následně zvažoval umístit do ní sídlo záchranné služby. V roce 2022 vznikla smlouva o budoucí nájemní smlouvě mezi státem, hlavním městem a EUSPA, podle které se má agentura do sídla přestěhovat v roce 2026. Letos v srpnu hlavní město zrušilo výběr stavební firmy PORR v tendru na dostavbu budovy a hrozí, že Praha závazek předání budovy agentuře v roce 2026 nedodrží.