Exekutor se pokouší vyklidit Kliniku, požádal o pomoc policii

Soudí exekutor Ivo Luhan se od 10.00 pokouší vyklidit objekt žižkovské Kliniky, narazil však na odpor jejích příznivců, vyžádal si proto asistenci policie. Exekutorovi a jeho pracovníkům se nepodařilo dostat do budovy hlavním vchodem, proto odešli k zadnímu vchodu, kterým se do objektu dostali. Zaměstnanci exekutora nyní blokují příznivce Kliniky, kteří se snaží do domu vstoupit za nimi.

"Byl jsem napaden, proto si vyžádám asistenci policie," prohlásil exekutor u zadního vchodu objektu.

Situace na místě je poměrně vyhrocená, ve dveřích se přetlačují mezi sebou pracovníci exekutora a příznivci Kliniky.