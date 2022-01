Exekutoři žádají v milostivém létě od září vyšší odměnu, bude se o ní jednat

Exekutorská komora žádá pro exekutory při opakování tzv. milostivého léta vyšší odměny. Podle exekutorů částka 908 korun za vyřízení a ukončení exekuce není odpovídající a je "na jejich úkor". Komora to ve středu uvedla v tiskové zprávě. Tříměsíční milostivé léto skončí v pátek 28. ledna. Pokud lidé s exekucí na dluh u veřejných institucí do té doby splatí původní dlužnou částku a právě 908 korun exekutorovi, odpustí se jim penále, úroky a další platby. Exekuční řízení se uzavře.

Koaliční politici v úterý oznámili, že by se milostivé léto mohlo zopakovat ještě letos od září do konce listopadu. Zmínili i navýšení odměn exekutorům. O nastavení pravidel i odměn se bude jednat.

"V případě opakování milostivého léta požadujeme úplně jiné nastavení parametrů. Soudní exekutoři, stejně jako jiné právnické profese, musí být za svou práci odpovídajícím způsobem zaplaceni. Stát nemůže odpouštět dluhy na jejich úkor," uvedl prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík. Podle komory přibylo exekutorům v milostivém létě administrativy, vyřizovat museli množství dotazů a spisů.

Údaje o tom, kolik zadlužených nynějšího milostivého léta k oddlužením využilo a kolik celkem splatili, zatím nejsou. Komora by je mohla mít v březnu. Podle jejích dat mělo loni na konci října 711 900 dlužníků celkem 4,58 milionu exekucí.

Plán zopakovat tříměsíční milostivé léto letos od září oznámili v úterý na tiskové konferenci ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný. Podle nich má koalice na záměru shodu. O úpravě pravidel se nyní jedná, a to i s opozicí, dluhovými poradci a exekutorskou komorou. Blažek zmínil, že by se odměna exekutorům mohla zvýšit, a to nejvýš do dvojnásobku nynější částky. Přesáhnout by tedy neměla 1816 korun.

Komora nesdělila, jak vysoká by podle ní odměna měla být. Podle poslance Výborného, který patří k autorům zákonné úpravy nynějšího milostivého léta, s částkou 908 korun původně přišli exekutoři. Šéf lidoveckého klubu připustil, že požadavky na zvýšení ale mohou být oprávněné. Podotkl, že za zastavování bagatelních exekucí teď stát vyplácí 1050 korun bez DPH. "I to by mohla být jedna suma, o které se budeme bavit," řekl novinářům Výborný.

Podle něj se část dlužníků v nynějšími milostivém létě potýkala s "některými kličkami některých exekutorů". Zmínil průtahy při sdělení výše jistiny či rozdělování dluhu na víc částí kvůli získání více odměn.

Komora už dříve sdělila, že žádné stížnosti na postup exekutorů nemá. Ministerstvo spravedlnosti dostalo podle svého šéfa Blažka celkem 17 stížností. Jedenáct stížností ministerstvo vyhodnotilo jako nedůvodné, šest vyřizuje a u jednoho exekutora nařídilo mimořádnou kontrolu, upřesnil ministr.