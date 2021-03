Exministr Vojtěch se stal šéfem představenstva Krajské zdravotní

Novým předsedou představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji, se stal bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ve čtvrtek o tom informovala Krajská zdravotní (KZ). Společnost zaměstnává okolo 7200 lidí a patří mezi největší zdravotnická zařízení v republice.

Jediným akcionářem Krajské zdravotní je Ústecký kraj, v jehož čele stanulo po krajských volbách hnutí ANO. Rada kraje odvolala ve středu předsedu představenstva Jindřicha Zetka. Členové představenstva zvolili nového předsedu s účinností od čtvrtka. Předtím představenstvo KZ v úterý odvolalo z postu generálního ředitele společnosti Aleše Chodackého.

Zetek byl do funkce jmenován po loňských podzimních krajských volbách na konci listopadu. Tehdy bylo po zvolení nové krajské rady ve složení ANO, ODS a Spojenců pro kraj obměněno celé představenstvo společnosti.

Hejtman Jan Schiller (ANO) novinářům řekl, že důvodem odvolání Zetka byly neshody mezi ním a vedením kraje. Zetek řekl, že upozornil na nestandardní smlouvu. "Já jsem spolu s ostatními členy představenstva zastavil jaksi penězovod do ANO, kdy generální ředitel, kterého jsme odvolali, uzavřel den po svém nástupu do funkce nestandardní smlouvu s pravou rukou pana hejtmana," řekl už dřív Zetek, podle nějž mělo jít o vyplácení 130 tisíc korun měsíčně za poradenství.

Vojtěch byl od listopadu 2020 členem představenstva Krajské zdravotní. Spekulovalo se o tom, že se stane velvyslancem ve Finsku. "Já jsem se ho samozřejmě ptal. On sám říkal, s největší pravděpodobností, že by měl být, ale já si myslím, že to není otázka ani tohoto roku, takže uvidíme, co bude dál. Ta jeho angažovanost zůstává pořád stejná a je stále větším a větším přínosem pro Krajskou zdravotní," řekl ve středu novinářům hejtman.