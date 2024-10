Expert: Udělení Nobelovy ceny za mír je symbol a reakce na aktuální dění

Udělení Nobelovy ceny za mír organizaci usilující o svět bez jaderných zbraní je symbol a reakce na aktuální dění ve světě, řekl ČTK expert na jaderné zbraně Vlastislav Bříza z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Cenu dnes získala japonská organizace Nihon Hidankjó, která sdružuje přeživší jaderných útoků na města Hirošima a Nagasaki.

Nobelova cena za mír podle Břízy vždy závisí na aktuálním dění, stejně tak je tomu i tentokrát. "Aktuální dění, kdy jsme na prahu etapy renesance jaderných zbraní, je podle mne tak alarmující, že proto se výbor rozhodl, že cenu přiřkne organizaci, která celou svojí entitou bojuje za to, aby už nikdy nedošlo k tragédiím, ke kterým došlo nad Hirošimou a Nagasaki," uvedl.

Ohniska renesance jaderných zbraní jsou podle něj aktuálně tři - v konfliktu na Ukrajině, na Blízkém východě a v Severní Koreji. "Dobře víme, že bezpečnostní rada Ruské federace se velice často ohání jadernými zbraněmi. Ale je to i konflikt na Blízkém východě, kde je potenciální riziko, že Írán zařadí do své výzbroje jadernou zbraň," míní Bříza. To by znamenalo eskalaci nejenom napětí s Izraelem, ale také s rivalem Saúdskou Arábií, doplnil.

Aktuální konflikty podle něj budou mít dva důsledky: "Zaprvé přibydou státy, které si budou chtít do své výzbroje zařadit jadernou zbraň, protože vidí, že když ji někdo má, tak je nenapadnutelný nebo velice těžko napadnutelný. A zadruhé, státy které ji mají, například Čína, budou chtít počet svých jaderných zbraní zvyšovat," podotkl.

Letošního laureáta považuje v kontextu vysoké hrozby jaderného konfliktu za dobrou volbu místopředseda zahraničního výboru Sněmovny Radek Vondráček (ANO). "Pokud vím, tak hlavním posláním této organizace je připomínat nelidskost a nebezpečí jaderných zbraní. Hodiny posledního soudu letos ukazují 90 vteřin do půlnoci a hrozba jaderného konfliktu je velmi vysoká. V tomto kontextu je toto udělení Nobelovy ceny dobrá volba," napsal ČTK.

Podle poslankyně a členky sněmovního zahraničního výboru Heleny Langšádlové (TOP 09) oceněná organizace usiluje o ideální svět. "Který bychom si všichni přáli, který je však za stávající situace, kdy jsou držiteli jaderných zbraní i agresivní nedemokratické režimy, nerealistický. Ale je správné o ideály usilovat," sdělila ČTK.

I podle Břízy jsou cíle organizace Nihon Hidankjó mimořádně idealistické. Ocenění je podle něj symbolem, ale v reálné politice je to, že by se jaderné supervelmoci jako Rusko nebo Spojené státy vzdaly jaderných zbraní, romantická myšlenka. Například Rusko by nikdy nenapadlo vzdát se pojistky, kterou může vyhrožovat Západu, dodal.