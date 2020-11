Experti: Po uvolnění opatření se lidé znovu vrátí do restaurací

V souvislosti se současnou situací se dá předpokládat další růst služby jídla s sebou, jeho využití ale nemůže přesáhnout chuť lidí chodit do restaurací. Po uvolnění vládních opatření se do gastronomických podniků proto lidé vrátí. Na čtvrteční virtuální tiskové konferenci to řekli prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

V gastronomii ale podle nich vzniknou nová bezpečnostní opatření, kterým se budou muset hosté i provozovatelé podniků přizpůsobit.

Do restaurací chodí podle Stárka 49 procent lidí proto, aby se setkali s přáteli. Přestože podle něj poroste prodej jídla s sebou, nikdy nemůže přesáhnout přímou návštěvu a posezení v gastronomických podnicích.

Prouza také věří, že lidé budou do restaurací po uvolnění dál chodit. "Některé věci změní. Bude mnohem klíčovější mít vztah se svými zákazníky, aby se vraceli," řekl. V současné době se podle něj vyplatí investovat do modernizace. Vlády v zahraničí podle něj restaurace k těmto krokům přímo motivují cílenou podporou.

Bezpečnostní opatření v gastronomii

Cestovní ruch se podle Stárka vrátí zpátky, protože má "neuvěřitelnou regenerační schopnost". "Tak jako po 11. září 2001 vznikla úplně nová bezpečnostní opatření v dopravě, vzniknou nyní zcela nová bezpečnostní opatření v gastronomii," řekl dále. Nelze si podle něj představovat, že od 1. ledna lidé zahodí roušky do odpadků nebo že zvýšená dezinfekce v restauracích nebude dál pokračovat. Opatření se promítnou do komfortu hostů a odrazí se i v nákladech na provoz stravovacích zařízení, uvedl.

Restaurace podle Stárka nejsou zásadním zdrojem nákazy a mají podle průzkumů i důvěru svých zákazníků. Podnikatelské svazy ale nechtějí, aby byla situace podceněna, a pracují na jasných parametrech rozvolňování.

Provoz restaurací, které jsou veřejnosti od 14. října uzavřené, by se měl nyní řídit pětistupňovým protiepidemickým systémem (PES) v závislosti na vývoji nákazy. V nejlehčím, zeleném stupni budou moci být restaurace otevřené do půlnoci. Obsluhovat budou moci jen usazené hosty. Jejich počet u stolu není v této úrovni omezen. Ve druhém stupni je stanoveno maximum šest lidí u stolu, ve třetím stupni se k jednomu stolu budou moci posadit nejvýše čtyři lidé. Ve třetím stupni navíc bude moci být restaurace naplněna jen na polovinu své kapacity. Ve druhém a třetím stupni bude provoz stravovacích podniků zakázán mezi 22:00 a 6:00.

Ve čtvrtém a pátém stupni pohotovosti mohou gastronomické podniky jídlo vydávat pouze přes výdejní okna, a to v době mimo zákaz vycházení. Ten v pátém stupni platí od 21:00, ve čtvrtém od 23:00.