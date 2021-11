Expolicista jde za vraždy do vězení, soudy zkoumají příčetnost

Odvolací soud poslal bývalého pražského policistu zatím na sedm let do vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví, za dvojí znásilnění a za loupež. Pravomocně mu uložil také ústavní protidrogové léčení. Případ vraždy sousedky a ohrožení osmi desítek lidí založením požáru vrátili soudci k dalšímu zkoumání mužova duševního stavu v době spáchání skutků. Státní zástupce pro muže žádá výjimečný trest 30 let.

"Zůstává otázkou, zda se obžalovaný přivedl do stavu nepříčetnosti, nebo zda byl pachatelem se sníženou příčetností. Všichni asi víme, že to má vliv na právní kvalifikaci těchto skutků. Jako nezbytný se jeví revizní posudek z oboru psychiatrie se zaměřením na sexuologii a toxikomanii," uvedl předseda senátu pražského vrchního soudu Martin Zelenka.

Jméno pětatřicetiletého obžalovaného není možné uvést kvůli ochraně obětí, a to vzhledem k jeho příbuzenskému vztahu s jednou z nich. Podle obžaloby muž znásilnil také vlastní matku, které vyhrožoval smrtí a před činem jí posílal textové zprávy s výrazy "chcípneš" nebo "chci tě zavraždit".

Bývalý policista, který se po propuštění ze sboru živil jako taxikář, dlouhodobě užíval pervitin. V roce 2015 podle pravomocného rozsudku napadl ve svém autě jinou ženu, kterou škrtil, mlátil do obličeje a sebral jí kabelku. O dva roky později znásilnil ve voze postupně dvě své známé a pořídil si při tom jejich fotografie, kterými je pak vydíral. V roce 2018 pak po sexu zaútočil na prostitutku, zlomil jí nos a rdousil ji.

V květnu 2019 brutálně napadl sousedku v pražských Modřanech, podle obžaloby "v úmyslu zrealizovat své sexuální násilné představy spočívající zejména ve znásilnění ženy a jejím následném podřezání". Na šestapadesátiletou ženu, která měla nemohoucího manžela a pečovala jako pěstounka o nezletilého chlapce, zaútočil dvěma noži i dalšími nástroji. Její byt následně zapálil, aby zakryl stopy. Oheň včas zlikvidovali hasiči, z domu při tom evakuovali 81 obyvatel.

Obžaloba se opírá o posudek, který vypracovali znalci Petr Weiss a Jaroslav Zvěřina. Podle nich je muž sadistický sexuální deviant a má výrazné poruchy osobnosti, přičemž pervitin měl při jeho počínání jen podpůrnou roli a muž byl v době napadení sousedky i matky příčetný. Proti tomu se ale postavil další posudek z bohnické psychiatrické léčebny, podle nějž toxická psychóza u muže vymazala jak ovládací, tak rozpoznávací schopnosti. V takovém případě by bylo možné odsoudit pachatele pouze za opilství, což původně udělal pražský městský soud. V úterý zrušeném rozsudku mu uložil úhrnný trest v délce 13 let a čtyř měsíců odnětí svobody, což je za opilství a další mužovy trestné činy maximum možného.