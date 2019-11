Extremistou je každý, kdo má odlišný názor než mainstream

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijali pozvání poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher a poslanec za KSČM Leo Luzar. Proč je Babiš v politice tolik úspěšný? A mají to ženy v politice těžší než muži? Co si oba poslanci myslí o dnešním trendu korektnosti na sociálních sítích? Na tyto i další otázky padly v nejoblíbenější politické diskuzi v zemi odpovědi.

V úvodu pořadu Soukupa zajímalo, z jakého důvodu nemůže Babiš získat důstojného soupeře. "Program opozice je založený jako antibabiš nebo antizeman, často se z toho vytrácí reálný obsah. Zatleskají jim lidé, kteří jim ten hlas už dali," odpověděl Nacher a dodal, že tady chybí autentická osobnost, která by mohla přitáhnout, čímž upozornil na Andreje Babiše. "Výrazné osobnosti tady jsou, ale je to jenom dílčí část. Andrej Babiš dokázal přinést novoty, které tady nebyly, a to jsou sliby. Jestli tady má nějakého nepřítele, tak je to sám Andrej Babiš," oponoval Luzar. Nacher však argumentoval, že na slibech jsou založené volby a boj o voliče.

Moderátor nemohl vynechat, že se novou předsedkyní TOP 09 stala Markéta Pekarová Adamová, teprve druhá žena za třicet let ve vedení politické strany. Zajímalo ho, zda mají ženy rovný přístup k politice. "V momentě, kdy mají v rodině malé dítě, tak s ním spíš bude doma žena a ne muž. V té chvíli má určitou nevýhodu. Ale ženy by se měly do politiky dostávat přirozeně, a ne na základě nějaké kvóty. Ony samotné proti tomu bojují. Tu drsnost jsou ženy schopné prožívat lépe než muži. Pokud se podíváme na poměr mezi ministry a ministryněmi, tak tam takový rozdíl není," vysvětlil Nacher.

Také Komunistickou stranu Čech a Moravy čeká volba nového předsedy. O post se bude ucházet také Leo Luzar. "Já jsem poslancem KSČM a byl jsem vyzván, zda bych nechtěl kandidovat na předsedu strany. Souhlasil jsem s tím. Jsou tam další jména, ale jsme teprve na začátku. My ten problém genderového vyvážení zase až tak nevnímáme, protože jsme dlouhodobě oceňování v tomto směru, daří se nám to. Nevnímám u žen hendikep, že mají děti, právě naopak," řekl Luzar.

Odlišný názor na mainstreamový proud

Dalším tématem se staly sociální sítě, se kterými v poslední době souvisí korektnost a podobně. "Já jsem například napsal na facebook, že odsuzuji fyzické násilí, když jsem odsoudil fackování mezi novináři na Národní třídě. Vždy podávám svůj subjektivní názor. Údajně však sloužím ruským trolům, když jsem odsoudil fackování novináře ze Sputniku na Národní třídě jinou novinářkou. Každý z nás má nějaký názor," reagoval Nacher.

"Jsem smutný z toho, že nastává autocenzura, že často zjemňuji svůj názor, aby to nevyvolávalo negativní reakce ve zkratkovitosti. Politici a celá řada jsou méně závislí na mainstreamových médií. Nechci, aby mi někdo třetí mazal moje názory, které nepředstavují násilí a nikoho neurážejí. Nejedná se ani o propagaci násilí a podobně. Mluvím o tom, že dáte na sociální sítě názor a už by tady měl být někdo, kdo řekne, že to něco vyvolává," dodal Nacher.

"Každý, kdo má trochu odlišný názor na ten mainstreamový proud, tak je označován za extrémistu. Jsem rád, že je tady velké spektrum médií," vyjádřil svůj názor Luzar.

Moderátor v další části pořadu stočil téma hovoru k příštím volbám. "Klíčové budou sociální otázky, máme ceny západní Evropy, ale platy nemáme," upozornil Luzar. Patrik Nacher však navázal na předchozí diskuzi, a právě politickou korektnost vidí jako to podstatné ve volbách. Mimo jiné zmínil také vodu, jejíž zdroje jsou stále omezenější.

V závěru pořadu se Soukup svých hostů zeptal na ekologii, která v poslední době hýbe nejen Českou republikou. "Snažím se jít ostatním příkladem, takže třídím odpad, sbírám dešťovou vodu a jezdím v elektroautě," vyjmenoval Nacher a dodal, že mu tam však vadí ideologizace. "Tam už se vytrácí racionální debata," řekl. "Ekologie je velkým tématem. Zajímá to určitou skupinu společnosti, ale jakmile se začne razit, že je tady homogenní společnost, tak to vede k jednotnému proudu. Mohlo by se jednat o zelený mainstream. Tomu bych se chtěl vyvarovat," uzavřel Luzar.