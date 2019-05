Fajt i Soukup zpátky? Hlavně uklidnit emoce, říká Šmarda

Možný ministr kultury Michal Šmarda (ČSSD) chce v kultuře stabilizovat situaci, uklidnit emoce, dohodnout se s významnými hráči v resortu. Je dlouhodobě neudržitelné, aby se kulturní obec stavěla proti ministerstvu, řekl v rozhovoru pro Českou televizi (ČT). Připustil návrat odvolaných ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa do funkcí, museli by ale projít přes výběrová řízení.

Demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) v úterý nepřijal prezident Miloš Zeman. Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání Fajta a Soukupa. Předseda ČSSD Jan Hamáček oznámil, že požádá ve středu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Zemanovi navrhl odvolání Staňka. Místo něj by se měl novým ministrem kultury stát místopředseda ČSSD Šmarda.

Šmarda v ČT řekl, že se rozhodl funkci přijmout, protože mu Hamáček slíbil podporu. Věří, že Hamáček, Babiš a Zeman najdou společnou řeč. Pokud by ale ústavní činitelé dali najevo, že jsou proti tomu, aby funkci přijal, bude to respektovat, řekl. Měli by ale podle Šmardy jednat rychle, aby se současný stav nezhoršoval. Se Zemanem by se rád setkal, v minulosti byla podle něj jejich setkání příjemná.

Další chaos by byl pro resort kultury smrtící, uvedl Šmarda. "V první fázi je potřeba stabilizovat situaci v tomto resortu, je potřeba uklidnit emoce, je potřeba dohodnout se s významnými hráči v resortu," řekl. Podle Šmardy je nutné dát záruky, že ministerstvo bude spravováno profesionálně, že nenastane nějaké vyřizování účtů a že mezi ministerstvem a jím zřizovanými institucemi bude vše postupovat podle pravidel. Je třeba znovu navázat důvěru, dodal.

Zkušenosti s kulturou má hlavně z komunální politiky, řekl Šmarda, který je starostou Nového Města na Moravě na Žďársku. Pokud bude ministrem, neplánuje vykonávat obě funkce zároveň. Řekl, že na rozhodování, zda funkci přijme, měl jen pár dní, a že má v úmyslu zůstat radním.

Národní galerie Praha a Muzeum umění Olomouc by měly mít co nejdřív stabilní ředitele, řekl Šmarda. "Pokud zvítězí ve standardním transparentním výběrovém řízení, tak ano," řekl na otázku, zda by se Fajt a Soukup mohli vrátit do funkcí, z nichž je Staněk odvolal. Výběrová řízení musejí být podle Šmardy věrohodná, garantovaná osobnostmi s respektem. Ministr by se od výběru měl jako politik držet dál, podotkl.