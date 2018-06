Faltýnek v Duelu Jaromíra Soukupa: Ceny bytů v Praze jsou mimo realitu!

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa druhého nejmocnějšího muže hnutí ANO 2011 Jaroslava Faltýnka. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila různá témata, která hýbou politickou scénou.

Hned v úvodu pořadu se Jaromír Soukup, moderátor pořadu a zároveň generální ředitel TV Barrandov, zaměřil jako už tradičně na aktuality. Nejprve došlo na řadu čtvrteční jednání poslanců, kteří měli společně vyřešit návrh na úpravu sociálních doplatků na bydlení, které nakonec nedopadlo. "Jednání na mimořádnou schůzi svolala KDU-ČSL, nicméně návrh zatím neprošel vládou, tak to bylo úplně o ničem," uvedl Faltýnek.

Generální ředitel TV Barrandov se pak zaměřil na plánované snížení DPH na deset procent u piva a řezaných květin. "Proč jste to udělali?" ptal se Soukup. "Chtěli jsme alespoň trochu ulehčit podnikatelům, protože jsme zatím nezmírnili protikuřácký zákon, neboť jsme se ještě shodli, že počkáme na další vyhodnocovací výsledky. Mezitím jsme chtěli alespoň trošku odlehčit živnostníkům," odvětil Faltýnek.

Ústředním tématem úvodu pořadu se stalo bydlení. Jaromír Soukup se zaměřil na problematiku drahých bytů v Praze a rovněž také na čerstvé rozhodnutí ČNB; centrální banka přistoupila ke zpřísnění podmínek pro poskytnutí hypotečních úvěrů. Svého hosta se zeptal, co si o rozhodnutí ČNB myslí. "Já s tím rozhodnutím souhlasím, je lepší předcházet průšvihu v podobě hypoteční bubliny jako se to stalo v Americe. Nicméně je pravda, že situace v Praze, co se týká cen bytů, je zcela mimo realitu," uvedl Faltýnek.

Velká poptávka po bytech

Následně se oba protagonisté pořadu bavili o tom, v čem tkví největší problém. Shodli se, že v Praze je obrovská poptávka po novém bydlení, a problém je v tom, že se nestaví nové byty. Jaromír Soukup pak vtipně prohodil, že touha po vlastním bydlení se v Česku změnila až ve fetiš. Faltýnek však odvětil, že pokud se lidé podívají do Evropy - radil Faltýnek -, tak zjistí, že tam občané žijí převážně v nájemních bytech.

Moderátor rovněž připomněl aktuální situaci zadlužení. "Pětině mladých lidí v Česku hrozí chudoba. Mají dluhy, hrozí jim nebo již jsou v exekuci. Na toto téma jsem diskutoval také s panem prezidentem a ten se domnívá, že ten, kdo nemá práci, si ji může najít, pokud žije v drahém bytě, tak by si měl najít levnější byt... A tak dále. Nicméně v tom se trošku s hlavou státu rozcházíme, já jsem toho názoru, že je to také právě kvůli vysokým cenám bytů," uvedl Soukup.

"Nemyslím si, že je to neschopností lidí. Mohou se dostat do nečekané situace, přijít o práci a tak dál. Je to i naše vina, neprosadili jsme zákon pana ministra Pelikána o oddlužení, který by mohl pomoci," uvedl Faltýnek. Doplnil však, že se na zákoně znovu pracuje, neboť tato složitá problematika by se měla co nejdříve vyřešit.

Jaromír Soukup se v místy ostřejší diskuzi snažil z Faltýnka dostat jeho názor na stávající ministry Babišova kabinetu. "To nechci hodnotit, to je věc pana premiéra. Já mám na starost chod té sněmovny," bránil se místopředseda ANO. Ale neubránil se... "Dobře, tak kdo vás alespoň příjemně překvapil?" nedal se Soukup. "Tak jo, snad se ostatní ministři neurazí, ale odbornicí na svém místě je paní ministryně financí Alena Schillerová. Vedl jsem s ní několik těžkých jednání, a je opravdu fundovaná," řekl Faltýnek. Naopak se nenechal natlačit do hodnocení v médiích hojně propírané ministryně obrany Karly Šlechtové. "Nene, víc neřeknu," odvětil Faltýnek s tím, že dle jeho názoru se vládě - byť v demisi a bez důvěry - skoro vše podařilo a daří; na žádné chyby si v pořadu Duel Jaromíra Soukupa nevzpomněl.

