Faltýnek v Duelu Jaromíra Soukupa: Ústavní žaloba na Zemana? Obrovské fiasko senátorů

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

V úvodu pořadu se moderátor svého hosta zeptal na volební preference, ve kterých se hnutí ANO umístilo na prvním místě a s velkým náskokem předběhlo své konkurenty. "My ty průzkumy bereme s velkou pokorou a rezervou. Na druhou stranu nás to těší po celé řadě kauz a mediální masáži v souvislosti s Čapím hnízdem," odpověděl Faltýnek. Následně Soukupa zajímalo, zda bylo trestní stíhání premiéra na objednávku. "Jsem přesvědčený, že ano, Babiš má mnoho nepřátel. Nedokážu odhadnout, kdo za tím byl. Naše hnutí vadí tradičním stranám na politické scéně a dělají všechno pro to, aby ostatní přesvědčili, že vláda nevládne. My však plníme program a lidé nám drží palce," uvedl.

Moderátor si neodpustil dotaz ohledně toho, zda hnutí ANO vládne v čele s Andrejem Babišem dobře. "Vzhledem k tomu, že znám premiéra poměrně dlouho a pracoval jsem pro něj mnoho let v minulosti, tak vím, že je to člověk, který když něco řekne, tak to udělá. Není to typický politik. Vládneme druhé volební období, teď jsme v menšinové vládě a prosazování zákonů trvá déle. V minulých koaličních vládách se kompromisy hledaly zase složitěji," vysvětlil.

Soukup připomněl, že nás v roce 2021 čekají volby do Poslanecké sněmovny. Faltýnka se proto zeptal, co bude jejich tématem. "Dál budeme pokračovat v práci, kterou jsme začali. Zjednodušovat daně a více se věnovat živnostníkům. Chtěli jsme narovnat podnikatelské prostředí a říct si, že je normální také v ČR platit daně. Je to zátěž na živnostníky, a proto je důležité jim zjednodušit daňový systém. Paušální daň může být zajímavá záležitost, říká mi to i moje kadeřnice," argumentoval.

Babiš má tah na bránu

Moderátor však reagoval s tím, že se nemohou živnostníci příliš bránit. Upozornil také na velké korporace, které mají své advokáty a využívají daňové ráje. "Nesouhlasím, výběr daní dramaticky vzrostl za naší vlády. A je to zejména od těchto firem. Všechny měříme stejným metrem. Živnostníci jsou však základ, nic od státu nechtějí a zaměstnávají sami sebe," vysvětlil místopředseda hnutí ANO.

V další části pořadu se Soukup zeptal na volební průzkumy a jejich výsledky u opozice. Zajímalo ho, zda je Faltýnek sleduje a proč jsou tak pozadu za hnutím ANO. "Nevím, čím to je. Posledních sedm let měla opozice jediné téma, a to bylo antibabiš. Žádné jiné téma tam nebylo. Konkrétní čísla nechci komentovat, jsme však rádi, že kampaně proti nám nefungují," přiznal Faltýnek. Dodal, že Babiše lidé volí proto, že splní vše, co slíbí. "Já na Babiše nemám, vždy byl rychlejší než já. Neznám člověka, který má takový tah na branku," přiznal. Soukupa se také zeptal, zda vidí Faltýnek podobně silnou osobnost. "To nebudu komentovat," odpověděl rozhodně politik.

Nemohla chybět ani ústavní žaloba na prezidenta republiky, kterou poslanci odmítli. "Je to hrozné. Po právní stránce se mi zdálo správné tam vystoupit, i když nejsem právník, radil jsem se s přáteli, kteří se v oboru vyznají. Cílem ústavní žaloby na prezidenta republiky bylo zbavit Miloše Zemana mandátu. Ještě nikdy jsem neviděl tam vystoupit někoho, kdo je tak plný nenávisti. Bylo to obrovské fiasko senátorů. Hlasování jsem se neúčastnil. Není přece možné žalovat prezidenta za skutky z minulého funkčního období," reagoval Faltýnek.

V závěru pořadu Soukup upozornil na fakt, že politické prostředí zhrublo. "Od začátku mluvíme o tom, že většina ostatních stran a hnutí tady pana Babiše nechce. Pořád dokola upozorňují na to, že je trestně stíhaný, na kauzu Čapí hnízdo, STB a podobně. Minulá sněmovna přijala zákon na Babiše, který ho naplnil, ale i nadále ti lidé říkají, že je Babiš ve střetu zájmů. Takovou věc může rozhodnout pouze český soud. Je to celé na hlavu," uzavřel Faltýnek.