Festival planet v Brně znovu vystavuje obří planety a nabízí letní kino zdarma

Čtyři obří nafukovací planety se po roce vrátily do parku na Kraví hoře v Brně. Červencová část Festivalu planet, který pořádá Hvězdárna a planetárium Brno, ode dneška kromě oblíbených nafukovadel přináší i letní kino zdarma a rozšíření projekcí v digitálním planetáriu. Mezi nafukovacími planetami je i nejnovější Astrosféra, která zobrazuje hvězdnou oblohu viditelnou z celé Země, řekl ČTK ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

Hvězdárna kromě Astrosféry vystavuje i starší modely Terralóna (Země přes den), Marsmeloun (Mars) a Lunalón (Měsíc). Festival planet návštěvníkům nabízí nejen výstavu modelů, ale také projekci sci-fi filmů v letním kině, které jsou zdarma. Jediným placeným programem jsou projekce v digitálním planetáriu, které opět přináší například hudební pořad The Dark Side of the Moon kapely Pink Floyd. Součástí programu je i výstava fotografií vesmírných objektů od těch nejbližších až po nejvzdálenější od Země.

Červencová část festivalu trvá do neděle, akce se na Kraví horu vrátí od 5. do 11. srpna. V srpnovém termínu se program rozroste o komentované fyzikální experimenty. "Tahle novinka bude každý den v 18:00 pod širým nebem, kdy budeme ukazovat některé zajímavé fyzikální jevy," uvedl Dušek.

Pro hvězdárnu je festival každoročně projektem nejnáročnějším na organizaci, pořadatelé jej plánují více než půl roku dopředu. Letos očekávají, že na oba festivalové týdny v součtu dorazí až 50.000 návštěvníků. Brněnský dopravní podnik proto posílil spoje na Kraví horu. Návštěvníci se na festival dostanou tramvají č. 4, autobusem č. 68 a noční linkou N89.

"Letošní novinka, model Astrosféra, byl na výrobu velmi náročný. Důvodem byly tmavé barvy, které většinu plochy nafukovadla pokrývají," popsal Michal Okleštěk ze studia VISUALOVE, které modely navrhuje a vyrábí. Všechny modely planet mají být čitelné jak ve dne, tak v noci, Jiří Dušek jako ideální dobu návštěvy Kraví hory doporučuje soumrak, kdy mohou vzniknout nejhezčí fotografie.

Modely planet jsou v parku vystavené denně mezi 14:00 a 23:30 až do neděle, znovu se objeví 5. srpna.