Fiala: Babiš nezvládá situaci, měl by odstoupit

Předseda vládního hnutí ANO Andrej Babiš by měl podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy odstoupit z funkce premiéra, protože jeho výroky nezaručují, že se podvolí nezávislému vyšetřování svých kauz a nebude jej ovlivňovat. Fiala to dnes uvedl v úvodu mimořádné schůze Sněmovny, na níž by opozice chtěla vládě ANO a ČSSD s podporou KSČM vyslovit nedůvěru v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů.

"Tyto audity řekly to, co všichni víme, a že král je nahý. Nerozumím, jak toto chcete ignorovat," řekl Fiala provládním poslancům. Podle něj vládní většina ve Sněmovně stojí proti vůli většiny občanů a Babiš zpochybňováním auditů není způsobilý rozeznat, co je správné a "nechápe, v čem spočívá ústavní slib člena vlády".

"Problém je, že předseda vlády nedává záruky, že se podvolí nezávislému šetření, dává najevo, že je ignoruje," prohlásil Fiala. Pokud podle něj premiér obviňuje i orgány Evropské unie, "není způsobilý zvládat situaci, v níž se ocitl".

Premiér podle Fialy svými výroky, že jeho obvinění jsou lež, kampaň a účelovka, ani nepředstírá, že zůstane neutrální a nechá svou obranu právníkům, aby nevyvolával podezření z ovlivňování své kauzy. Předseda ODS také připomněl náhlou výměnu ministra spravedlnosti krátce poté, co policie navrhla Babiše v kauze Čapí hnízdo obžalovat. "Předseda vlády podle mého přesvědčení nemůže plnit v plném rozsahu svůj ústavní slib," dodal Fiala.

Jako řešení nabídl Fiala vládní koalici pokračování s jiným premiérem než Babišem, neboť předsedou vlády nemůže být osoba podezřelá ze střetu politických a ekonomických zájmů. ODS podle Fialy nemá zájem účastnit se jednání o takovéto vládě. "Jsem připraven apelovat na prezidenta, aby respektoval ústavní pořádek a tomuto řešení se nevzpíral," dodal Fiala.

Sněmovna by podle něj měla zvážit, zda v současné situaci není třeba nic dělat, ačkoli výrazná část veřejnosti je přesvědčena o opaku. Prokázala to při nedávných demonstracích, z nichž největší byla v neděli na pražské Letné.