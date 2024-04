Fiala je pošesté předsedou. Půjde o prozápadní hodnoty, vyzval ODS k akci

Občanští demokraté dnes zvolili do svého čela pošesté politologa Petra Fialu. Devětapadesátiletý premiér získal podporu 80 procent delegátů ostravského kongresu, protikandidáta neměl. Mandát považuje za silný a hodlá s ním příští rok ve sněmovních volbách obhájit pozici ODS v čele vládních stran.

Funkci obhájili i první místopředseda Zbyněk Stanjura a tři řadoví místopředsedové Martin Baxa, Matin Kupka a Alexandr Vondra. Jedinou novou tváří ve vedení strany se stala reprezentantka liberálnější tváře ODS - první místopředsedkyně sněmovní frakce Eva Decroix. Obsadila místo uvolněné po odchodu Zdeňka Zajíčka do vedení Hospodářské komory.

Hlavním tématem projevů účastníků kongresu byly blížící se evropské, krajské, senátní a příští rok sněmovní volby. Fiala je pojímá jako součást boje za zachování demokratických prozápadních hodnot v souboji s populisty a Moskvou. Stanjura v nich chce oslovit střední třídu, která podle ministra financí bohatne. Na kongresu ODS představila vizuální podobu letošní kampaně, o voliče bude usilovat s heslem "ODS pro všechny, kdo si chtějí věřit".

Do Ostravy přijeli Fialu podpořit lídři zbývajících čtyř koaličních stran (KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů). Stejně jako on hovořili o úkolu dokončit do příštího roku plnění slibů, které vláda před více než dvěma lety učinila. Splněno má kabinet podle předsedy vlády ze 60 procent, za nejdůležitější pro příští měsíce považuje dokončení důchodové reformy. Do voleb chce Fiala připravit plán rozvoje země na další dvě volební období, tedy s přesahem deseti let. Stavět hodlá na investicích a vzdělávání. "Jakou zemi chceme? Za jaké Česko bojujeme? Za zemi, která bude demokratická, která bude pevnou součástí EU a NATO. Za zemi, kde bude umět reagovat na technologické výzvy 21. století. Za vzdělanou zemi, která dá prostor talentům. Za úspěšnou a sebevědomou zemi," uvedl. Zopakoval, že pilíři dalšího růstu Česka musí být efektivní stát, strategické investice, kvalitní a smysluplné vzdělávání.

Ve volbách bude ODS podle Fialy čelit populismu, stejně jako další řečníci zmiňoval snahu opozičního ANO získat voliče podle něj nereálnými sliby. "Nebudou to standardní souboje mezi pravicí a levicí. Bude to boj o budoucí charakter našeho státu," řekl Fiala krátce po svém zvolení. Šéf ANO Fialovi pogratuloval prostřednictvím sociálních sítí. "Blahopřeji ke znovuzvolení," napsal krátce na síti X. Blahopřání spojil s gratulací předsedovi SPD Tomio Okamurovi, který dnes v Praze obhájil post předsedy hnutí, jehož je zakladatelem.

Podle politologa Ladislava Mrklase je Fialův mandát dostatečně silný. "Jakkoli samozřejmě ukazuje na to, že existuje nějaká, a ne úplně malá skupina delegátů v ODS, kteří mají k jeho vedení nějakou výhradu," míní. Podle něj je ve straně skupina, která bude na výsledky letošních voleb čekat, a pokud nebudou příznivé, může současné vedení strany zpochybnit. Fialův kandidátský projev byl podle politologů racionální a zároveň burcující, směřovaný do řad vlastní strany, ke koaličním partnerům i k voličům, především k těm voličům, kteří volili koalici Spolu a teď jsou znejistěni, uvažují o jiné alternativě, váhají, jestli jít volit, nebo jestli nehledat někoho jiného.

ODS příští týden oslaví 33. výročí vzniku a podle Fialy chce dál stavět na tradičních hodnotách a zasazovat se o prozápadní směřování země. Budoucnost podle něj ukáže, zda ČR bude součástí západní demokracie, nebo se stane hybridním autoritářským oligarchistickým režimem. Sněmovní volby přirovnal k souboji dvou světů. "Buď vyhrajeme a povedeme zemi demokratickým směrem. Nebo vyhrají oni a znovu se z nás pokusí udělat periferii Evropy," prohlásil.

Kroky, které Fialova vláda činí v zahraniční politice, zvlášť podpora Ukrajiny napadené Ruskem, podle řečníků kongresu vynesly Česko mezi respektované státy. Jako výraz toho Fiala prezentuje pozvánku do Bílého domu, kterou dostal. Kvůli odletu do Spojených států, kde ho začátkem příštího týdne čeká jednání s prezidentem Joe Bidenem, šéfem Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a dalšími členy Kongresu či jednání s podnikateli, se Fiala celého kongresu nezúčastní.

V neděli bude 31. kongres ODS pokračovat představením mládežnické organizace ODS a volbou širšího vedení strany.