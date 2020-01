Fiala nadále povede ODS. Babiš je jako baron Prášil, řekl

Předseda ODS Petr Fiala dnes na kongresu ODS ve svém projevu na obhajobu funkce přirovnal premiéra Andreje Babiše (ANO) s jeho Národním investičním plánem k baronu Prášilovi. Vláda podle něj v posledních letech zpronevěřila příležitosti plynoucí z ekonomického růstu. Fiala podle očekávání zůstal jediným kandidátem na předsedu občanských demokratů, kterým je od ledna 2014. ODS chce nejprve přivést k úspěchu v krajských volbách na podzim tohoto roku a o rok později k vítězství v hlasování o novém složení Sněmovny. ODS by podle něj měla být tím, "kdo rozdává karty".

V závěru přibližně 40 minut dlouhého kandidátského proslovu Fiala uvedl, že příští sněmovní volby budou referendem. "O tom, zda má být politika divadlo, show a festival výtržností, nebo je to solidní práce, odpovědnost za stát, která vyžaduje kompetenci a program a výsledky. Ucházím se o mandát vést tažení za slušnou a kompetentní konzervativně-liberální politiku proti různým politickým klaunům, prázdnému populismu a mistrům facebookových lží," uvedl.

Delegátům řekl, že ho zneklidňuje, s jakou samozřejmostí veřejnost přistupuje na pojmy, které vláda používá v souvislosti se svým plánem investic za osm bilionů korun zveřejněným koncem loňského roku. Podle Fialy nejde o plán investic, ale maximálně o náhodný investiční seznam. "Nemůžete slíbit každému všechno, ale každému to podstatné," popsal svůj odlišný přístup Fiala.

Babiš ve svém novoročním projevu uvedl, že kdyby byl literárním kouzelníkem Harrym Potterem, stalo by se Česko novým Švýcarskem. "Ani ten Harry Potter s kouzelnou hůlkou, ve kterého by se rád proměnil náš premiér, by si s takovým 'plánem' nevěděl rady. To jiná postava, totiž baron Prášil, by s tím žádný problém neměl, jenže víte, jak to s těmi barony Prášily je," řekl Fiala.

Šéf ODS se vyslovil pro slušnou a demokratickou politiku. Pokud by se ODS ujala vlády, slibuje Fiala zdvojnásobení investic do dopravní infrastruktury tak, aby dosáhly tří procent HDP. Investice do školství by měly stoupnout na pět procent HDP, do výzkumu a inovací by mělo jít jedno procento. "Místo marketingových seznamů máme skutečný investiční plán," řekl. Fiala chce snížit a zjednodušit daně a státní administrativu, zastropovat počet úředníků a snížit legislativní povinnosti. Strana se chystá odpoledne představit podrobnosti své kampaně Země, která vítězí.

Současná vláda se podle Fiala řídí heslem: "Nemyslete na budoucnost a užívejte si současnost". Chtěl by, aby platilo: Zlepšeme si přítomnost, protože se to dá, a mysleme na budoucnost, protože se to musí". Babišův kabinet podle něj nesplnil sliby, které dal učitelům, neudělal nic ve věci dostupného bydlení, zdravotnictví udržuje v netransparentní mlze a nezrušil superhrubou mzdu a nesnížil daně. To vše chce ODS změnit.

Fiala také vyzdvihl, že ODS se od posledního kongresu podařilo vyhrát volby do Senátu. "Udělali jsme z něj silnou a užitečnou pojistku demokracie proti polokomunistické vládě," uvedl. Občanští demokraté by podle něj před dvěma lety nevěřili, že dosáhnou na funkci předsedy Senátu, kterou nyní zastává Jaroslav Kubera (ODS). V podzimních senátních volbách chce, aby ODS svoji pozici v Senátu obhájila. Pro krajské volby je cílem strany zisk hejtmanských mandátů. Nyní není ODS ve vedení ani jednoho regionu. V kampani chce Fiala objet všechny okresy, do konce roku hodlá mít jasno, v jaké formaci ODS půjde do voleb sněmovních. Za reálné pokládá, že do hlasování o novém složení sněmovny půjde místo dosavadních pěti opozičních středopravicových stan jen trojice. O spolupráci jakých subjektů ale půjde, zatím neví.

Dlouholetý předseda ODS Petr Fiala na dnešním kongresu občanských demokratů v Praze podle očekávání obhájil funkci v čele strany. Ve volbě neměl protikandidáta. Získal 470 z 505 platných hlasů delegátů a podobně jako při předchozích dvou kongresech v Ostravě tak jeho podpora mírně přesáhla 90 procent.

"Nesmírně si toho vážím, je to pro mě velká čest a obrovský závazek," uvedl Fiala po zvolení. Delegátům slíbil, že další volební kongres za dva roky už bude aktuálně opoziční ODS pořádat jako silná vládní strana.

Fiala dostal před kongresem nominaci od všech krajských organizací a stejně jako před dvěma i čtyřmi lety obhajoval funkci bez protikandidáta. Předsedou ODS je od ledna 2014. V projevu před volbou delegátům řekl, že chce v letošních volbách získat funkce hejtmanů a odrazit se k vítězství v hlasování o novém složení Sněmovny v příštím roce.