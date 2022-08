Fiala: Podněty krajů pro energetiku nejsou pro vládu nové, pracuje na nich

Podněty krajů ke změnám v energetice nejsou nové, vláda už se jimi řadu týdnů zabývá. Jedná o celoevropském stanovení maximálních cen i variantách transformace energetické skupiny ČEZ. V reakci na návrhy Asociace krajů to sdělil premiér Petr Fiala (ODS). Žádné z navrhovaných opatření ale podle předsedy vlády nemá rychlé a jednoduché řešení.

"O celoevropském zastropování cen vstupních komodit do závěrných elektráren jednáme s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a bude to i velkým tématem pondělního jednáni s německým kancléřem Olafem Scholzem. Pokračuje rovněž příprava variant transformace ČEZ s cílem, kterým je získáni kontroly nad výrobními kapacitami elektřiny na našem území," uvedl premiér. Tzv. závěrná elektrárna plní síť a její cena je zásadní, je to hodnota, za kterou se prodává a kupuje elektřina na burze bez ohledu na to, za jaké náklady vyrábějí ostatní elektrárny.

Asociace krajů v pátek vyzvala vládu, aby od začátku příštího roku regulovala ceny plynu a elektřiny pro domácnosti. Kabinet by podle ní také měl určit státního obchodníka s energií, jemuž by ji firmy musely prodat. Vláda by měla směřovat k tomu, že získá stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách ČEZ. Vláda by měla na opatření použít peníze ze sektorové daně nebo tím, že by zdanila každou vyrobenou megawatthodinu, řekl předseda asociace Martin Kuba (ODS). Všechny návrhy označil za přechodná řešení.

Na úrovni celoevropské Kuba zmínil jako vzor Španělsko a Portugalsko, které definovaly nejvyšší přijatelnou cenu plynu a vše, co je nad ní, dotují.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) chystá svolání mimořádné evropské rady pro energetiku. Podle Síkely jde o celoevropský problém, mělo by se tak najít celoevropské řešení. Poznamenal, že jedním z možných řešení by bylo i stanovení maximální výše ceny energií.