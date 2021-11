Fiala: Společnost se musí naučit s covidem žít, vlnu nezastavíme

Společnost se musí naučit s covidem-19 žít. Tuto vlnu epidemie covidu už nelze zastavit. Jediné, co se dá dělat, je omezit její dopady a chránit zdravotnický systém před kolapsem. Novinářům to ve středu řekl budoucí premiér Petr Fiala (ODS). Zástupci budoucí vlády, kterou tvoří koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s Piráty a Starosty a nezávislými, ve středu představili svůj plán opatření proti šíření epidemie covidu. Vyzvali občany, aby omezili sociální kontakty. Epidemii má podle aktuální situace řešit krajská hygienická stanice, může například omezit počet lidí na akcích.

Hlavním kritériem pro řízení epidemie budou podle Fialy obsazenost nemocnic a především jednotek intenzivní péče. "Tuto vlnu už nelze zastavit, jediné, co se dá dělat, je maximálně omezit její dopady," řekl budoucí premiér. Hlavní je podle něj chránit zdravotnický systém před kolapsem.

Budoucí vláda chce znovu uznávat PCR testy jako covidové certifikáty, uvedl kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle něj je možné navýšit kapacitu testovacích center na více než 200 tisíc testů denně. Testovat PCR testem by se měli v případě rizikových kontaktů i lidé, u kterých uplynulo půl roku od očkování druhou dávkou.

Válek je proti povinnému očkování pro některé věkové skupiny. "Povinné očkování není řešení, ještě více rozděluje společnost," poznamenal. Pokud budou chtít povinné očkování profesní organizace, například lékaři, stát jim má vyhovět. Do očkování proti covidu se mají podle Válka zapojit všichni praktičtí lékaři, nyní jich část neočkuje. Posilující dávka má být podle něj dostupná všem, a to po pěti měsících od poslední dávky.

Zapojení studentů zdravotnických škol či mediků v nemocnicích má být podle Válka dobrovolné a na základě dohody s vedením škol. Nynější kabinet v minulých dnech uvažoval o vyhlášení nouzového stavu kvůli zavedení pracovní povinnosti studentů.

V krátkodobém plánu boje s epidemií chce nová vláda mimo jiné zlepšit rozdělování pacientů už při nástupu do nemocnice. "A cílit pomoc regionálně do oblastí, kde je problém," řekl Válek. V závislosti na regionálně odlišné situaci by měly rozhodovat především krajské hygieny. "Musí být jasně metodicky vedeny hlavní hygieničkou, rozhodovat podle situace v těch krajích a vydávat včas opatření," doplnil.

V rámci střednědobých opatření se musí zlepšit fungování sítě očkovacích míst, řekl místopředseda ODS Martin Kupka. Nový kabinet podporuje zkrácení lhůty pro očkování třetí dávkou ze šesti na pět měsíců od druhé dávky. "Pokud chceme zapojit celou společnost, nesmíme zastírat žádné nepříjemné pravdy, popsat limity očkování, ale zdůvodnit a zdůraznit, že má jasný a nezpochybnitelný efekt," uvedl.

Z dlouhodobého hlediska je nutné posílit řídicí strukturu státu, aby byl schopný rychle a pravidelně informovat, čemu občané čelí. "Aby pravidla byla pokud možno stálá a lidé se v nich vyznali," uvedl Kupka. Kabinet chce také posílit infekční kliniky, kapacity pro PCR testování i krajské hygieny. Lockdown musí být podle Kupky až posledním řešením a stát musí dělat všechno pro to, aby nemusel nastat.