Fiala: Volební komise v místech postižených povodní by mohli doplnit úředníci

Volební komise v místech, kde budou kvůli řešení následků povodní chybět členové, by podle premiéra Petra Fialy (ODS) mohli doplnit státní úředníci. Považoval by to za vhodnější než široké zapojení hasičů a policistů, kteří jsou potřeba při jiných úkolech. Fiala to řekl novinářům po dnešní návštěvě Moravskoslezského kraje. Úřady zřídí linku pro starosty, na kterou budou moci nahlásit všechny problémy, které kvůli povodním budou při volbách mít, dodal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podrobnosti oznámí po dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).

S dotazy ohledně voleb a možnosti řešení problémů spojených s jejich zajištěním se budou moci zástupci obcí zasažených povodní obracet na linku 974 817 360. Dostupná bude ve středu a ve čtvrtek od 09:00 do 19:00, v pátek od 08:00 do 22:30 a v sobotu od 08:00 do 17:00, informovalo ministerstvo vnitra na svém webu.

Kabinet v pondělí rozhodl, že krajské a senátní volby se v pátek a sobotu uskuteční podle plánu. Vláda je přesvědčená, že je schopná zajistit hlasování i v místech zasažených povodněmi, uvedl po mimořádném jednání kabinetu Fiala. Na ministerstvu vnitra také vznikla pracovní skupina, která má pomoct, aby se volby konaly regulérně.

O odklad voleb žádal Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy, kterou velká voda citelně zasáhla. Dnes uvedl, že rozhodnutí vlády z lidského hlediska nechápe. Lidé se podle něj z některých povodní odříznutých lokalit často k urnám vůbec nedostanou, dalším velká voda odnesla doklady.

"Řešíme problémy, které v jednotlivých obcích mohou nastat. Jsme schopni pomoci zajistit provizorní nebo náhradní volební místnosti. Toto ale pravděpodobně na většině míst potřeba nebude. Případy s doklady mohou nastat, uvidíme, jak budou časté, ony mohou nastat i za normální situace, kdy někdo někomu ukradne doklady den před tím, než má jít k volbám, Jsou na to mechanismy, jakým způsobem se to dá řešit," uvedl Fiala. Podle Rakušana by zřejmě organizace voleb nebyla jednoduchá ani při jejich odkladu. Vláda je připravena městům a obcím zajistit například i agregáty tam, kde by například volební místnosti neměly proud. Po jednání ÚKŠ chce Rakušan zveřejnit konkrétní manuál pro samosprávy.

Premiér v Ostravě odmítl kritiku, že vláda o konání voleb rozhodla "od zeleného stolu" bez diskuse se starosty. "Od většiny jsme měli informaci, že jsou schopni volby zajistit," uvedl. Ministři brali vážně i opačné názory.

Premiér připomněl, že rozhodnutí by náleželo Parlamentu a předcházet by mu muselo vyhlášení nouzového stavu, který byl při pandemii covidu-19 vnímaný problematicky. "Je otázka, jestli by nebyla zpochybněna legitimita odsunutých voleb," podotkl Fiala. Rakušan řekl, že odsun termínu by vyžadoval možná protiústavní vyhlášení nouzového stavu, o který nikdo nezažádal.