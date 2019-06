Filip čeká výměnu ministra po setkání Zemana se Šmardou

Předseda KSČM Vojtěch Filip předpokládá, že prezident Miloš Zeman odvolá ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) po jednání s jeho možným nástupcem Michalem Šmardou (ČSSD), se kterým se prezident setká příští týden na Vysočině. Zemanovi by Filip řekl přímo, že považuje za špatné, pokud by se výměna ministrů neděla podle ústavních pravidel, uvedl. V pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce se dnes Filip shodl s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, že Zeman je silnější politik než premiér Andrej Babiš (ANO).

Šmardu na Staňkovo místo navrhla ČSSD, návrh na odvolání nynějšího ministra a jmenování Šmardy poslal Babiš na Pražský hrad na konci května. Prezident podle ústavy musí ministra odvolat, pokud to navrhne premiér. Ústava ale pro tento krok nestanovuje žádnou lhůtu. Pokud by změna nenastala do konce června, ČSSD podle pátečního vyjádření předsedy strany Jana Hamáčka asi svolá mimořádné zasedání předsednictva a bude řešit, co dál.

Filip uvedl, že bude respektovat, pokud se výměna v čele ministerstva kultury odehraje příští týden po setkání Zemana a Šmardy na Vysočině. Tři týdny od návrhu na odvolání ministra do jeho přijetí jsou podle něj přijatelné. Otálení s odvoláním ministrů se mu obecně nelíbí. "Já to považuji za špatné, když se to neděje podle ústavních pravidel, a tady už jsem ochoten to říct i panu prezidentovi Zemanovi rovnou," řekl.

Staňka, který původně na výzvu ČSSD podal demisi a prezident ji v souladu s ústavou odmítl, se ale Filip zastal. V úřadu Staněk podle Filipa napravoval špatná rozhodnutí dřívějšího ministra Daniela Hermana (KDU-ČSL). Filip také poukázal na to, že podobně jako Zeman odkládali odvolání některých ministrů i předchůdci nynějšího prezidenta ve funkci, kteří přitom nebyli voleni přímo.

S Bartošem se Filip shodli na tom, že Zeman je silnější politik než premiér. "Babiš není slabý premiér, jenom je Miloš Zeman silnější politik s vyšší politickou zkušeností," řekl Filip. Podle Bartoše je Zeman rozhodně zkušenostmi, kontakty a způsobem vedení politiky silnější než Babiš a v tandemu těchto dvou politiků často hraje první housle. "Dokáže si povodit premiéra," řekl Bartoš. Babiš podle něj vychází Zemanovi vstříc třeba v otázkách personálií, podpora je ale vzájemná.

Filip s Bartošem se vyjádřili i k dnešní demonstraci na pražské Letné za nezávislost justice a lepší vládu, na které pořádající spolek Milion chvilek očekává účast až 350.000 lidí. Bartoš na Letnou půjde jako občan, protože občanská aktivita je zásadním pilířem demokracie, uvedl. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), jejíž odchod je jedním z požadavků dnes vrcholící série protestů, podle Bartoše v připravovaném návrhu zákona o státním zastupitelství nedodala, co slíbila. Navrhovaná účinnost zákona až od roku 2022 podle něj znamená, že by nynější kabinet mohl snáz vyměnit vedoucí státní zástupce. Návrh také přinese větší vliv ministerstva spravedlnosti na jmenování vedoucích žalobců, řekl.

Podle Filipa bude zákon o státním zastupitelství schvalovat Sněmovna a v ní se jeho parametry mohou změnit. Na demonstracích mu vadí požadavek na odstoupení Benešové, které si váží jako nezávislé osobnosti znalé práva, řekl.