Filip v Duelu Jaromíra Soukupa: Řeči o ovlivňování politického dění jsou směšné!

Pozvání do pořadu televize Barrandov Duel Jaromíra Soukupa tentokrát přijal předseda KSČM a první místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. V pořadu se probírala nejen aktuální politická témata, ale došlo také na diskuzi k výroční zprávě BIS.

Bezpečnostní informační služba na začátku týdne zveřejnila zprávu, ve které upozorňuje na aktivity ruských a čínských špionů v Česku. BIS ve své zprávě upozornila na lehkovážný přístup českých politiků a státních zaměstnanců, z něhož cizí zpravodajci těží. K tématu se v pořadu televize Barrandov vyjádřil i Filip.

"Já o žádných důkazech nevím. Předpokládám, že všechny státy světa mají v Česku lidi, aby zjišťovali informace stejně jako my, když máme své lidi v těch jiných zemích. Je to logické, bez informací se zkrátka nedá pracovat," reagoval lídr KSČM na otázku Jaromíra Soukupa.

Šéf KSČM řekl, že věří v to, že i naši agenti dělají svou práci profesionálně. Filip uvedl, že pokud by někteří z cizích špionů ohrozili svou prací a nalézáním informací Českou republiku z hlediska bezpečnosti, měl by být okamžitě zatčený.

Soukup však chtěl vědět, jestli podle Filipa skutečně došlo k nějakému ovlivňování politického dění ze strany zahraničních špionů, jak ve své zprávě píše BIS. "Mě to připadá směšné. Nevěřím tomu, že by k tomu docházelo. Vezměte si, že většina dospělých lidí má možnost volby, nenechávají se manipulovat a všechny informace si třídí dle svého," vyjádřil se Filip. Dodal, že v tomhle směru je potřeba na danou problematiku nahlížet střízlivě.

KSČM šetří

Moderátor se jako tradičně věnoval také aktualitám. Chtěl vědět, jak se daří komunistické straně z hlediska finanční stránky. Filip uznal, že KSČM musela udělat několik úsporných opatření, aby strana nadále mohla fungovat, neboť se její rozpočet zásadně snížil.

Soukup však podotkl, že co se týče výše vyplacených platů, je strana stále v popředí tabulky stran zastoupených ve sněmovně. "Sice nepůsobíme v řadě koalic, ti lidé nejsou tak výrazně vidět, ale máme spoustu zaměstnanců, kteří se musí zaplatit, pokud si chceme udržet tu odbornou výši," vysvětlil lídr KSČM.

