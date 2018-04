Finanční správa rozdává kvůli EET více pokut živnostníkům než firmám

Finanční správa, která kontroluje podnikatele a firmy v jejich dodržování evidence tržeb a vydávání účtenek, rozdává skoro dvojnásobně více pokut živnostníkům oproti firmám. Kolikrát přitom jde o přísné pokuty, jež plynou například z nevydaného dokladu za pár korun či chybějících vteřin na účtenkách. Informoval o tom server Echo24.cz.

Lidé podnikající jako OSVČ platí mnohem více pokut než firmy. Průměrná pokuta vyplývající ze statistik finanční správy činí na jednoho živnostníka devět tisíc korun. U firmy to je částka o dva půl tisíce vyšší.

"K 17. dubnu 2018 je na finančních úřadech na osobních daňových účtech subjektů evidováno 3456 pokut za správní delikt uložený podnikající fyzické osobě v celkové výši 30,7 milionu korun a 1547 pokut za správní delikt uložený právnické osobě v celkové výši 19,2 milionu korun," potvrdila pro Echo24 Klára Křehlová z Generálního finančního ředitelství.

Zavedení EET má tedy opravdu velký dopad na menší podnikatele, čehož se opozice při schvalování zákona obávala. "Povinnosti podnikatele nekončí zavedením celého systému EET. Již to je značný zásah, který je často bagatelizován, stejně jako finanční náklady, které podnikatel nese... Dalším problémem je strach podnikatelů z pracovníků finanční správy, kteří se při kontrolách nechovají vždy korektně. Bohužel mi podnikatelé sdělují, že se nejedná o ojedinělý exces, ale spíše o pravidlo," řekl Jan Rambousek z Unie daňových poplatníků.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová chystá novelu zákona, která má řadu věcí v evidenci tržeb upravit. Změny by se měly týkat právě i malých podnikatelů. Za zmírnění zákona dlouhodobě bojuje opozice. Celkem pět stran ve sněmovně prosazuje, aby se evidence netýkala plátců DPH, ale to vláda zamítá.

Finanční správa od začátku EET rozdala doposud pokuty v celkové výši 68 milionů korun, informuje Echo24. Když hlavní strůjce evidence tržeb Andrej Babiš svůj zákon prosadil, prohlašoval, že do čtyř let to přinese do státního rozpočtu 18 miliard.