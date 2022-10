Firmy trápí nedostatek pracovníků, řešením mohou být zkrácené úvazky

Na pracovním trhu je teď hodně skloňovaným slovem flexibilita. Zaměstnanci ji požadují, ale firmy neumějí reagovat na nové potřeby lidí. Přitom pracovníci v některých firmách zoufale chybějí.

Podle údajů společnosti Grason se v současné době nabízí flexibilita u méně než 10 % inzerovaných pracovních míst. A to i ve chvíli, kdy je pro 70 % zaměstnanců flexibilita známkou atraktivity. Týká se to přitom nejen mladých lidí, kde se stává nutností, ale i ostatních věkových kategorií. Většina lidí starších 50 let chce pomalu odcházet do důchodu prostřednictvím zkrácení pracovní doby.

Firmy však flexibilitu nabízejí v omezené míře, protože s sebou nese velké množství administrativní zátěže. Na shánění a plánování směn pracovníků nebo papírování však personalisté nemají obvykle čas. A přesně to všechno mění technologický start-up ze stáje Mitonu.

Grason přichází s technologickým "all-in-one" řešením na flexibilní zaměstnávání napřímo bez nutnosti využívat personální agentury. Firmy s ním zaměstnají pracovníky přímo do kmene a jeden hlavní úvazek na HPP pokryjí dvěma až třemi pracovníky na zkrácený úvazek. Díky hodnocení pracovníků od ostatních firem odpadá nutnost pohovoru, zkracuje se délka náboru z týdne na hodiny a zároveň roste spolehlivost a motivovanost pracovníků.

Systém dále automaticky připraví a vyplní pracovní smlouvy, elektronicky nebo fyzicky podepíše veškeré dokumenty, zpracuje mzdy i pracovníky zrychleně vyplatí. Firmy platí měsíční poplatek za využití softwaru, ale neplatí peníze z hodiny pracovníka a mohou navýšit jejich mzdu, a být tak atraktivnějším zaměstnavatelem. V databázi je 10 000 pracovníků, kteří již odpracovali více než 50 000 směn. Systém využívá například Datart, Dáme market (Dáme jídlo), některé z poboček Fruitisimo a dalších 250 klientů.

"V našem řešení má každý pracovník plnou kontrolu nad svou prací i životním stylem. Pracovníkům umožňujeme si svobodně rozhodovat, kdy, kde a jak budou pracovat. Firmám dáváme inovativní technologii, která je zbaví stresu z nedostatku pracovníků a z veškerého papírování, protože u nás vše vyřeší na pár kliknutí. Zároveň se firma chová ohleduplně, protože neponižuje plat pracovníků o desátek pro personální agenturu," popisuje Karel Mařík, spoluzakladatel a CEO start-upu Grason.

"V našem rychlém a dynamickém businessu se občas stane, že některý z pracovníků skladu odpadne, což ohrozí provoz dané pobočky Dáme market. Na základě doporučení jsme se rozhodli navázat spolupráci s Grasonem jakožto rychlým a spolehlivým zdrojem nárazových pracovních kapacit. Pracovníci z Grasonu se stali naší cennou posilou a my díky nim dokážeme plnohodnotně dodat kvalitní službu. Nyní vykrývají nejenom nárazové směny na skladech, ale stávají se i pravidelnou součástí pracovního týmu," říká Denisa Srnková, hlavní HR Dáme market.

V roce 2025 budou mileniálové a generace Z tvořit 70 % pracovní síly. Do roku 2030 to bude o dalších 5 % víc. Vedle finančního ohodnocení zdůrazňují tyto generace stále více potřebu kvality života. Očekávaný nárůst flexibilní práce s ohledem na trendy wellbeingu a worklife balance raketově vzroste.