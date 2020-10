Firmy zaznamenávají pokles zakázek, propouštět ale nechtějí

Půl roku od vypuknutí epidemie koronaviru firmám brání v návratu k předkrizovým úrovním výroby nedostatek zakázek. Navzdory tomu a horšímu očekávanému hospodářskému výsledku většina podniků nechce propouštět. Firmy naopak budou lidi postrádat, 85 procent jich uvádí, že jim budou na podzim a v zimě chybět pracovníci kvůli koronaviru a zavedeným preventivním opatřením. Vyplývá to ze zářijového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterého se zúčastnilo 121 podniků.

Proti prvnímu pololetí ubývá podniků, kterým se zakázky v nadcházejících dvou měsících propadnou o více než 40 procent. Roste ovšem podíl firem, které mají zakázky meziročně nižší o jedno až 20 procent.

Další problémy

Koronavirová krize pro firmy nebude jednorázovou záležitostí. Podniky po jarním prudkém utlumení ekonomiky čekají další problémy. Přes čtyři pětiny firem letos čekají nižší zisk, než plánovaly, nebo spadnou do ztráty. Tři čtvrtiny firem budou mít v říjnu a listopadu nižší zakázky než ve stejném období loni. Pokles zakázek o více než pětinu očekává přes 30 procent firem.

"Trvající pokles zakázek ukazuje, že se krize přelila celkově do ekonomiky u nás i ve světě a nebyla jednorázová. V létě se podnikům relativně dařilo díky tomu, že doháněly dokončování zakázek a výroby z jara. V první vlně epidemie si navíc řada firem poradila díky rezervám a ekonomickým výsledkům z posledních šesti let. Přesto případná další vlna restriktivních opatření, která by znovu přidusila ekonomiku, by byla pro řadu firem fatální," uvedl prezident svazu Jaroslav Hanák.

Propad zakázek v příštích dvou měsících o více než 20 procent očekává 32 procent firem, v červnu to bylo 52 procent. Firem, které nechtějí propouštět zaměstnance, přibývá. V září jich bylo 66 procent, v červnu 55 procent. Pracovníků ve firmách přesto v příštích měsících ubude.

"Jde především o pravidlo, kdy zaměstnanci s příznaky respiračních onemocnění musí zůstat doma. Toto opatření zavedlo ve svých provozech 75 procent účastníků průzkumu. Až třetina firem přitom uvádí, že výpadek docházky může ohrozit jejich výrobu. Jde především o menší firmy. Největší obavu mají například firmy z chemického průmyslu či slévárny," dodal Hanák.

Preventivní opatření

Podniky se případnému omezení nebo zastavení výroby kvůli epidemii snaží předcházet. Mezi nejčastější opatření ve firmách proti šíření covid-19 patří povinné používání dezinfekce, omezení služebních cest nebo povinné nošení roušek na pracovištích. Polovina účastníků průzkumu začala opět více využívat home office u profesí, kde je to možné. Testy na covid-19 plně hradí svým zaměstnancům 29 procent firem, 69 procent jich testy zaměstnancům neplatí.

Proti předchozím měsícům se firmám už významně nezhoršuje platební morálka. Přibývá podniků, kterým odběratelé platí ve lhůtách splatnosti. V září takových podniků bylo 58 procent, v červnu 54 procent. Druhotnou platební neschopností jsou ohrožena tři procenta účastníků průzkumu proti červnovým 12 procentům.