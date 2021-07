Fitness centra klientům nabízejí testy na covid-19,budou v tom pokračovat

Fitness centra podle jejich komory klientům nabízejí testy na koronavirus, některá za nákladovou cenu, větší provozovatelé je poskytují zdarma. Hodlají v tom nadále pokračovat. Ukončení hrazení testů ze zdravotního poijštění vnímají jako další krok ve snaze o co největší proočkovanost populace. Návštěvnost fitness center je v porovnání s předchozími roky nižší, provozovatelé ale vymýšlejí nové aktivity, aby přilákali co nejvíce lidí. Ve čtvrtek to řekla prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

Vstup do vnitřních sportovišť, stejně jako do dalších služeb, je podmíněn prokázáním se antigenním testem na koronavirus ne starším než 72 hodin, případně PCR testem absolvovaným nejdéle před sedmi dny. Test nepotřebují lidé s dokončeným očkováním a ti, kteří nemoc covid-19 prodělali a od potvrzení nákazy neuplynulo více než 180 dní. Lidé mohou momentálně podstoupit čtyři antigenní a dva PCR testy měsíčně na náklady zdravotních pojišťoven. Hrazené preventivní testování skončí 31. srpna.

Sportoviště mají podle Havrdové testy na covid-19 připravené ve svých provozovnách a klienti je podle potřeby využívají. Například v Aquapalace Praha v Čestlicích je lidem podle ní poskytují bezplatně.

Návštěvnost fitness center je podle Havrdové nyní v některých provozovnách na 50 procentech, jinde na 75 procententech běžného stavu. "Provozovatelé jsou ale velmi aktivní, připravují různé akce i ve venkovních prostorách, organizují příměstské tábory pro děti, mají speciální letní nabídky, snaží se," dodala.