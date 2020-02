Foldyna je opět pod tlakem ČSSD, urážel Člověka v tísni

Vedení sociální demokracie by se po středečních výrocích poslance Jaroslava Foldyny na adresu organizace Člověk v tísni a jejího ředitele Šimona Pánka mohlo znovu zabývat Foldynovým chováním. Vyplývá to z vyjádření lídrů strany a na sociálních sítích. Někdejší místopředseda ČSSD Foldyna loni v září čelil návrhu na vyloučení z ČSSD, na jednání předsednictva ale iniciativa stranického grémia těsně neuspěla.

Foldyna ve středu ve Sněmovně mluvil o snahách ovlivnit volbu ombudsmana v neprospěch později vítězného kandidáta Stanislava Křečka. Uvedl, že se dozvěděl o tom, že Pánek poslal předsedům stran SMS. V nich jim podle Foldyny "v podstatě vyhrožoval problémy", pokud budou volit Křečka. O organizaci řekl, že "údajně pomáhá lidem". Vedoucí mediálního oddělení Člověka v tísni Tomáš Urban napsal, že Pánek s poslanci komunikuje, ale žádné výhrůžné SMS nikdy neposílal.

Foldynu nařkli ze lži někteří opoziční poslanci. Šéfové ODS, Pirátů, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN uvedli, že od Pánka žádnou zprávu nedostali. Sociální demokracie se od Foldynova vyjádření o Člověku v tísni distancovala. Místopředseda strany Ondřej Veselý uvedl, že jde o Foldynův osobní názor, ne názor ČSSD. Dnes Veselý ČTK sdělil, že stranické vedení by se mělo podle jeho názoru Foldynovým chováním zabývat.

Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček na twitteru uvedl, že Foldyna vyjadřuje názory, které neodráží postoje vedení ČSSD a hodnoty strany. "Šíření pomluv od řečnického pultíku, jinak to nejde nazvat, je další kapka do přetékajícího džbánu," napsal Petříček. Foldyna by se podle něj měl omluvit Pánkovi i Člověku v tísni.

Můj postoj a názory se nemění. J. Foldyna vyjadřuje názory, které neodráží postoje vedení @CSSD a hodnoty sociální demokracie. Šíření pomluv u řečnického pultíku, jinak to nejde nazvat, je další kapka do přetékajícího džbánu. Měl by se omluvit Š. Pankovi i @CLOVEKVTISNI. - Tomáš Petříček (@TPetricek) February 13, 2020

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda napsal, že má na Foldynovo vystupování stabilní názor už delší dobu. "Středeční incident tento názor nezměnil. Svůj názor chci probrat s kolegy ve vedení ČSSD," uvedl. Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová na sociálních sítích uvedla, že se od Foldynova vyjádření distancuje. "Dokázal, že má do sociálního demokrata hodně daleko. Člověk v tísni odvádí skvělou práci v Česku i ve světě," napsala.

O vyloučení Foldyny a šéfa krajské ústecké ČSSD Miroslava Andrta hlasovaly špičky strany loni v září. Na předsednictvu sice byla pro jejich konec ve straně většina přítomných, nešlo ale o požadovanou nadpoloviční většinu všech členů tohoto orgánu. Předseda ČSSD Jan Hamáček tehdy hlasování označil za silné varování, aby členové případné vnitrostranické spory neřešili na veřejnosti.

Foldyna tehdy spolustraníky pobouřil například výrokem, že by podporoval rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) v případě, že by ji opustila ČSSD. Proti dalšímu vyjádření, že poslanci ČSSD chtějí ve Sněmovně využít tajné hlasování o ústavní žalobě na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy k tomu, aby se svými hlasy kšeftovali, se Hamáček také ohradil.