Foldyna se nemá za co omlouvat, řekl Okamura v Duelu Jaromíra Soukupa

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa místopředsedu sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamuru. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila různá témata, která hýbou politickou scénou.

Jako tradičně se moderátor pořadu a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup věnoval aktuálním událostem, které se doposud udály. Jako první se věnoval nedávnému incidentu na akci Nočních vlků, ve které figuroval Jaroslav Foldyna. "Co si myslíte o tom, že předseda ČSSD Jan Hamáček vyžaduje omluvu po místopředsedovi ČSSD Foldynovi?" zeptal se Soukup šéfa SPD Tomia Okamury.

"Abych se přiznal, je vidět, že ČSSD je totálně rozpolcená a rozhádaná strana. Je to pár týdnů, co měli sjednocovací sjezd. Nechápu, jak může pan Hamáček, který snad nikdy v životě neměl normální práci, diktovat Jaroslavovi Foldynovi, co si má myslet a co ne. Já k jednání Foldyny výhrady nemám, myslím si, že kdybych byl já na jeho místě, pravděpodobně bych odešel, ale každý je jiný," vyjádřil se ke kauze Okamura.

Tím moderátorovi Soukupovi nahrál. Následoval trošku provokativní dotaz. "Když se podíváte třeba na pana Ondráčka, ten se odmítl omluvit a veřejnost to přešla. Vám však lidé stále neodpustili výrok a holokaustu, a to jste se omluvil a vysvětlil celou situaci tak, jak byla myšlená. Jak to vnímáte?" zeptal se Soukup.

"Všichni víme, že já jsem žádný holokaust nikdy nezpochybňoval. Já naopak chodím na všechny historické akce. Upřímně jsem ale nikde nepotkal pana Hamáčka z ČSSD," poznamenal šéf SPD.

Čapí hnízdo se má řádně prošetřit

Následně se dialog stočil směrem k Jaroslavu Faltýnkovi, jehož vyšetřování ve spojitosti s kauzou Čapí hnízdo bylo ukončeno. "My v hnutí SPD od začátku říkali, že je potřeba, aby se to řádně prošetřilo," uvedl Okamura. Následně uvedl, že pokud by byla zavedena hmotná odpovědnost soudců a státních zástupců, k podobným omylům by nedocházelo. "To si pak pořádně rozmyslí, jak v případech obvinění postupovat," dodal.

"Co když se nakonec také ukáže to, že Andrej Babiš je skutečně nevinný a jeho trestní stíhání bylo vyvoláno, aby ho politicky zničilo?" zeptal se pohotově generální ředitel TV Barrandov. "To nedokážu posoudit, jediné, co můžu říct, je "prošetřeme to". Na druhou stranu se ale jedná o riziko vstupu do politiky," vyjádřil se Okamura.

Následně se oba protagonisté dostali také k problematickému a často zmiňovanému tématu - důchodům. Šéf SPD Tomio Okamura uvedl, že jeho hnutí dělá všechno proto, aby se lidé mohli mít dobře a měli hodně peněz. Nicméně v této souvislosti moderátora zajímalo, jak je to s kauzou lithium. "Při vypuknutí kauzy se řešilo, že všechny peněžní prostředky z těžby nerostných surovin musí jít do státního rozpočtu. Mám ale dojem, že to nějak utichlo, nezdá se vám?" zeptal se Okamury.

"Souhlasím. Proto chceme, aby všechny peníze z těžby nerostných surovin šly do státního rozpočtu, kde budou potřebné a ne, aby tu byly společnosti, které by na těžbě profitovaly a peníze mizely v zahraničí," uzavřel problematiku šéf SPD.

