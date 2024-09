Foltýn: V reakci na ruskou propagandu neplatí korektnost, ale otevřenost

V reakcích na metody ruské propagandy podle koordinátora strategické komunikace vlády Otakara Foltýna neplatí korektnost, ale otevřenost pojmenování. Uvedl to na dnešní konferenci v Poslanecké sněmovně. Lidé, kteří mají pocit, že je v Česku přestupována hranice svobody projevu, nevidí podle něj do zahraničí, kde se takové věci dějí. Zmínil zakazování diskusních platforem a "vypadávání opozice z oken" v Rusku či "státní stalking" provozovaný v Číně. V době, kdy Rusko a Čína využívají sociální sítě k destrukci, je podle něj třeba, aby stát byl schopen říct, na jakých hodnotách stojí. Konferenci Bezpečnost státu a pseudokonzervativní hnutí aneb Jak rozlišit autentickou konzervativní politiku od antidemokratické subverze uspořádala vládní KDU-ČSL.

Za nelegitimní ve veřejném prostoru pokládá Foltýn schvalování ruské agrese, adorování jeho válečných aktivit či výsledků organizace společnosti v Číně. "Kritika vlády je nezbytnou součástí demokracie, pokud máte pouze jiný názor, je naprosto legitimní," uvedl na dotaz ohledně možného omezování politické diskuse před volbami, které čekají Česko v příštím roce. Ve veřejné diskusi je podle něj nicméně třeba zohlednit, jakým způsobem v Česku ruská propaganda působí. "Nenechme kontaminovat všechno," konstatoval.

Kontaminaci normálního konzervatismu podle Foltýna nezpůsobilo Rusko ani Čína, ale nové sociální sítě, které kvůli reklamě s použitím algoritmů vyvolávají negativní emoce, aby udržely pozornost sledujících. "To Rusko ví, nevynalezlo sociální sítě," konstatoval s tím, že ale používá šikovně formulované narativy, které zvyšují nenávist, frustraci a strach.

Při konzumaci informací, jimiž je současná doba přehlcená, se podle Foltýna nabízí hodnoty: svoboda, důstojnost, spravedlnost, soucit a odpovědnost jako jakési brýle. Zamyslet by se měl člověk nad informacemi, které jsou s nimi v rozporu.

Bývalého náčelníka Vojenské policie Foltýna vláda jmenovala do funkce na konci května, některé jeho výroky budí kontroverze, čelí také obviňování z cenzury. Při červnovém sněmovním semináři řekl, že nebude dělat žádnou cenzuru, a pokud někdo tvrdí, že ano, tak prosazuje ruský narativ, jedná proti zájmům vlastního státu a je kolaborantem současného kremelského režimu. V poslední době vzbudil kontroverze také Foltýnův výrok o podporovatelích režimu Vladimíra Putina. "Proč někdo vůbec může obdivovat, omlouvat, anebo dokonce blahořečit tak neuvěřitelně zrůdný režim, jako je třeba současný Putinův režim. Velmi často to jsou lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině," uvedl Foltýn.