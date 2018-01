Forejt: Prezident na vozíku? Měl by to těžší než Roosevelt

Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt tvrdí, že i kdyby byl prezident Miloš Zeman upoután na vozík, nebyl by to přílišný problém. Forejt také prozradil, že píše novou knihu a brzy promluví o tom, jak to doopravdy bylo s jeho odchodem z Hradu poté, co se na veřejnost dostala nahrávka, kde užívá drogy. Rozhovor s ním udělal server iDNES.cz.

Podle Forejta by si protokol dokázal poradit s tím, kdyby se zdraví Zemana zhoršilo tak, že by musel být upoután na vozík. Přiznal ale, že v dnešní době by to bylo v takové případné situaci mnohem těžší než kdysi.

"Nebylo by to poprvé v dějinách, kdy hlava státu měla takový hendikep. Druhá věc je, že jsme v jiné době než za Roosevelta. Jsme v době, kdy stačí kliknutí na šíření snímků. Nemáte nad tím potom kontrolu. Za prezidenta Roosevelta byla kontrola velmi pečlivá. Kdyby působil zranitelně, tak by tehdy na lidi nepůsobil přesvědčivě jako vůdce," řekl v Rozstřelu pro iDNES a dodal, že dnes jednoduše není možné fotografování zakázat.

Inaugurace Zemana do druhého funkčního období se uskuteční 8. března. Posledně bylo během tohoto obřadu několikahodinové bezvládí, než prezidentská funkce oficiálně přešla od Václava Klause právě k Zemanovi. "Nebude se opakovat situace - uprázdnění prezidentského stolce na 10 hodin a 15 minut - kdy prezidentské funkce formálně přecházely na jiné ústavní zástupce," objasnil Forejt.

Kdyby prezidentské volby vyhrál Jiří Drahoš, z pohledu plánování by se toho podle Forejta moc nezměnilo. "Prezidentský diář nemusí mít červenou linii, že se plánuje jenom do 8. března. Koncipuje se dlouho dopředu bez ohledu na to, kdo vyhraje prezidentské volby. Případný nástupce by ten diář přejal. Zeman bude konat běžnou agendu jako doposud s tím, že se 8. března to překlopí do nového mandátu," uvedl.

Svůj odchod z Hradu ještě objasní

A co dělá Forejt po svém nechvalně známém odchodu z Hradu? Píše knihu o prezidentských tradicích, kde chce popsat standardy různých ceremoniálů, již se prezident účastní. "Lidé pracující v blízkosti prezidentů by měli mít velmi krátkou paměť. U Pražského hradu musí zůstat atmosféra něčeho, co zůstává za oponou," dodal v reakci na to, zdali se v knize objeví nějaké osobní vzpomínky z jeho období ve funkci protokoláře.

Forejt skončil ve své funkci ředitele protokolu na vlastní žádost na konci roku 2016. V Rozstřelu se ke svému odchodu vyjádřil a naznačil, že brzy prozradí nové informace. Jeho konec nastartovalo uniklé video, kde je natočen, jak bere drogy.

"Už loni jsem řekl, že přijde doba, kdy o tom budu moci promluvit. Když nemáte fakta, je chybou sdělovat pocity. Je podstatný také odstup. Nebudu zastírat, že všechny vztahy na Hradě byly dobré a růžové. Se všemi nejvyššími šéfy jsem vycházel tak dobře, že jsem s nimi v kontaktu. Týká se to jak paní Dagmar Havlové, tak prezidenta Klause. Je podstatné, že si s Milošem Zemanem mohu sednout a můžeme se bavit stejně jako před lety," konstatoval.