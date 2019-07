Francie přikáže sociálním sítím mazat nenávistné komentáře

Poslanci ve Francii schválili nový zákon, který bude tvrdě trestat provozovatele sociálních sítí, pokud nebudou včas odstraňovat komentáře s nenávistnými projevy. Kromě toho musí sociální sítě vytvořit speciální tlačítko pro uživatele, kteří mohou nenávistný komentář označit. Francie se tak inspirovala Německem, kde podobný zákon platí od loňského roku. Zprávu přinesl server The Guardian.

Pro zákon se v dolní sněmovně parlamentu vyjádřilo 434 poslanců, 33 bylo proti, 69 se zdrželo. Legislativa zákona nyní zamířila do senátu, který přezkoumá právní předpisy a případně navrhne úpravy.

Stránky sociálních sítí, jež nevhodné komentáře s nenávistným textem neodstraní do 24 hodin, mohou čelit pokutě až ve výši 1,25 milionu eur (téměř 32 milionu korun). Facebook a YouTube se už na odstraňování nenávistného obsahu připravují několik měsíců. Nedávno oznámily, že proti takovým komentářům budou tvrdě zakročovat.

On-line platformy typu facebook či twitter byly v květnu na mezinárodním summitu v Paříži kritizovány za to, že nereagovaly dostatečně rychle a efektivně při odstraňování nenávistných projevů potom, co střelec vystřílel mešity na Novém Zélandu, přičemž celou akci živě nahrával na facebook. Počet sdílení záběrů šel do milionů.

"Musíme zajistit bezpečnost a ochranu lidí on-line tam, kde mohou být nejzranitelnější," sdělila Laetitia Aviaová, jedna z poslankyň, jež hlasovala pro přijetí zákona, který se hodně podobná tomu německému, který tamní vláda schválila minulý rok. Aviaová uvedla, že sama minulý týden na svém twitteru čelila tolika rasistickým urážkám, až si myslela, že muselo jít o nějaký technický problém.

Směrem k zákonu se ale ozývají i kritické hlasy. Těm se nelíbí, že sociální sítě dostávají do rukou velkou moc a víceméně jsou soudci, kteří rozhodují, jaký obsah je vhodný a jaký nikoliv. Facebook mezitím zpochybnil 24hodinovou lhůtu pro odstranění. Společnost tvrdí, že monitorování příspěvků vyžaduje pečlivou analýzu a složité rozhodování při jejich ne/odstraňování.