Francouzi poděkovali Česku za pomoc, pacienty zatím nepošlou

Francie lépe zvládá situaci s léčbou komplikovaných případů infikovaných koronavirem, pacienty na plicní ventilaci proto do Česka nepošle. Po telefonátu s francouzským premiérem Édouardem Philippem to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Premiér Philippe českému protějšku nicméně poděkoval za to, že Česko vyslyšelo víkendovou žádost Francie. Na přílet letadla s šesti pacienty se chystala Fakultní nemocnice Brno.

"Moc děkoval, ale řekl, že zatím se u nich situace zlepšila, takže naši nabídku zatím nevyužijí. Že zatím moc děkují za solidaritu, ale zatím to vyřešili jinak," řekl Babiš. Zopakoval, že Česko reagovalo na francouzskou žádost. Zatím nepočítá s tím, že by volná lůžka mohla ČR nabídnout někomu jinému. "Uvidíme," uvedl s odkazem na vývoj epidemie.

Pacienti v těžkém stavu na plicní ventilaci měli přiletět z Francie dnes odpoledne na letiště v Brně-Tuřanech. Babiš o víkendu uvedl, že o pomoc požádala Francie a česká vláda jí vyhověla. Už v minulých týdnech poskytli část svých kapacit nemocným Francouzům Němci.

V Brně jsou dvě fakultní nemocnice. Francouzské pacienty měla přijmout Fakultní nemocnice Brno se sídlem v Bohunicích, kde je také odběrový stan, provádějí se tam testy na koronavirus a také funguje odběrový tým, který jezdí přímo domů k lidem s podezřením na nákazu. Nemocnice má zhruba stovku přichystaných lůžek pro pacienty s koronavirem a další stovky v záloze.

Ve francouzských nemocnicích a domovech s pečovatelskou službou podlehlo nemoci covid-19 od 1. března do nedělního večera přes 7500 lidí. Na jednotkách intenzivní péče zdravotnických zařízeních leželo podle víkendových čísel ve Francii bezmála 7000 pacientů.