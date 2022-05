Frézováním vozovky začala rozsáhlá rekonstrukce Barrandovského mostu

V pondělí ráno začaly stavební práce na opravě Barrandovského mostu v Praze. Silničáři frézují vozovku na rekonstruované části stavby a ve středu začnou bourat jeden z nájezdů na most. Ze záběrů dopravních kamer a informací na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic vyplývá, že na Strakonické ve směru do centra se krátce po 7.00 tvořily kolony pomalu jedoucích aut. Větší problémy v dopravě na opravovaném mostě nejsou.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně jej přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika roků, letos potrvá 110 dní.

Dělníci nejdříve začali odstraňovat povrch silnice v pravém jízdním pruhu směrem do Braníku a rovněž z nájezdové rampy ze Strakonické ulice. Tuto rampu pak začnou ve středu bourat a zároveň začnou opravovat římsy na mostě. Přípravné práce zahájili silničáři v sobotu, kdy vyznačovali dopravní omezení vynucená opravou. V neděli pak navezli na most a do jeho okolí těžkou techniku.

Pro řidiče bude zřejmě nejnáročnějších prvních deset dnů na Strakonické ulici, řekl už dříve náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Kvůli bourání rampy bude u mostu zúžena do jednoho pruhu. Plynulost dopravy na mostě by ale tímto opatřením ohrožena být neměla. Strakonická je zúžena rovněž ve směru z centra před křižovatkou s Nádražní, a to kvůli otočně rampě u Lihovaru, kterou při bourání rampy využijí řidiči přijíždějící na most z jihu.