Generál Blaško: Hájím českou samostatnost před Bruselem

V letošních volbách do Evropského parlamentu vybojovalo hnutí SPD Tomia Okamury dvě europoslanecká křesla. Do jednoho z nich usedne generál v záloze a někdejší velitel Společných sil armády Hynek Blaško. Co plánuje prosadit v Bruselu? A jak hodnotí výsledky eurovoleb? Nejen na tyto otázky odpovídal v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ. Současně bude exkluzivním hostem Duelu Jaromíra Soukupa již dnes ve 21.15 na TV Barrandov.

Jak hodnotíte výsledky letošních eurovoleb? Co podle vás u voličů rozhodlo?

Voliči rozhodli tak, jak rozhodli, a je to jejich svaté právo, na to jim nikdo nemůže nic říct. Každý máme z těch, kteří jsme se tam dostali svůj okruh příznivců. Myslím si, že u mých voličů rozhodlo to, že se na věci snažím dívat realisticky a že jsem nazýval a nazývám věci pravými jmény, protože to je v Česku neobvyklé. Hodně jsem jezdil mezi lidi a mluvil s nimi. Moje kampaň je oslovila a tím jsem pravděpodobně získal jejich hlasy.

Co byste chtěl prosadit v Bruselu? Hodláte například jednat o referendu o vystoupení České republiky z EU a NATO?

Na to je příliš brzy, jak se lidově říká "honit si triko". Vždy se ale budu rozhodovat podle hesla SPD: Republika na prvním místě. Tedy podle toho, co je pro Českou republiku a její občany zásadní, co jim nebude zasahovat do životů a podobně. Musím ale počkat, jsem na začátku. Je potřeba si vyšlápnout svoji cestičku, která je už vlastně jasná - budu ve frakci, která sleduje národní zájmy a snaží se překazit, aby státy odevzdaly svoji samostatnost do Bruselu.

Jak vnímáte fakt, že v několika evropských zemích vyhrála v eurovolbách pravicová strana?

Voliči dali jasně najevo, že chtějí něco změnit. Podívejme se na Mattea Salviniho, co udělal za krátkou dobu s Itálií. To je perfektní, co se mu povedlo. Teď nastanou dny vyjednávání, kdy budeme ustavovat frakci tak, aby měla co nejsilnější hlas. Ve hře je spousta neznámých. Je důležité jednat s Poláky nebo Maďary. Vyjasnit si postoje a to, kam kdo směřuje, potom jednat. To záleží na všech členských zemích, jak se k tomu postaví.