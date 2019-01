Gentlemanem silnic se stal brněnský hasič, pomohl motorkáři

Brněnský hasič Jiří Oharek získal ocenění Gentleman silnic, loni v červenci poskytl první pomoc těžce zraněnému motorkáři, který se srazil s dodávkou. Hasič, který byl v tu dobu mimo službu, u nehody zastavil a u zraněného řidiče včas rozpoznal tepenné krvácení. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí projektu Ivana Buriánková.

U nehody zastavilo a pomáhalo několik řidičů včetně brněnského hasiče. "Byl jsem zrovna na cestě za dcerou. To, že jsem projížděl kolem místa té nehody, byla mimořádně velká náhoda," uvedl Oharek.

Řidič motorky byl těžce zraněný, šlo o otevřenou ránu a tepenné krvácení. Oharek ránu překryl obvazem z lékárničky a porušenou tepnu zamáčknul rukou přímo v ráně, čímž zamezil vykrvácení. "Nechci říkat, že je to pro nás denní rutina, to úplně není pravda. Jsem ale hasič a ty znalosti z práce se určitě projevily. Člověk pak jedná více automaticky. Dá se to přirovnat k tunelu - soustředíte se jen na tu jednu věc, na záchranu života a ten zbytek okolo jakoby vytěsníte," uvedl oceněný.

Projekt Gentleman silnic je společnou aktivitou České pojišťovny a Policie ČR. Vznikl v roce 2004 s cílem motivovat řidiče k tomu, aby si na silnici pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Gentlemanem silnic se stává ten, kdo osobně přispěje k záchraně života nebo jiným způsobem pomůže ostatním při závažné dopravní nehodě.

"Tentokrát měl zraněný štěstí v neštěstí, protože kolem nehody projížděl profesionál. Ráda bych ale zdůraznila, že při nehodách je skutečně důležité, aby řidiči nebyli lhostejní a zastavili. Zavolat záchranku a poskytnout první pomoc je přece povinností každého z nás," uvedla Buriánková.

Prvním Gentlemanem silnic se v prosinci 2004 stal Jiří Lukáč z Albrechtiček na Novojičínsku, jenž vytáhl z hořícího automobilu tehdy sedmnáctiletého mladíka. Organizátoři projektu ve čtvrtek udělili první titul letošního roku a zároveň 156. titul Gentlemana silnic v pořadí.