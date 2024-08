Geopark UNESCO Český ráj hledá po šesti letech nového ředitele

Ředitele hledá nezisková společnost, která spravuje Geopark UNESCO Český ráj. Posledních šest let byla v čele společnosti Blanka Nedvědická, která se rozhodla skončit. Dnes o tom informovala v tiskové zprávě.

"Po šesti letech práce pro Geopark UNESCO Český ráj nazrála doba odchodu na zasloužený odpočinek a věnování času vnoučatům a aktivitám, na které souběžně s pracovním procesem nebylo moc času," uvedla Nedvědická.

Geopark v Českém ráji je jediným v Česku, který patří pro své výjimečné geologické, přírodní, historické a kulturní hodnoty na prestižní seznam světového dědictví. Je na území Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje.

Zájemci o místo ředitele neziskové společnosti se mohou hlásit do 16. září. Musí mít vysokoškolské vzdělání, velmi dobrou znalost anglického jazyka a alespoň tři roky zkušenosti s řízením neziskové organizace. Nový ředitel by měl v ideálním případě nastoupit od 1. listopadu, Nedvědická by v této neziskové společnosti ale měla působit i po tomto datu.

"Budu se pro geopark věnovat činnosti, při které se mi jako projektové manažerce od roku 2006 podařilo získat pro Euroregion Nisa z programů přeshraniční spolupráce více než 200 milionů korun (osm milionů eur)," řekla. Jedním z posledních takových projektů bylo vybudování geologické expozice o geoparku v Turnově.

"V současné době pro Geopark Český ráj připravuji projektovou žádost do Fondu malých projektů Euroregionu Nisa na realizaci interaktivní venkovní expozice o těžbě metabazitu u Krásné a o výrobě sekeromlatů, která probíhala v Českém ráji před 7000 lety," dodala. Druhým chystaným projektem je podle ní vydání průvodce po geologických lokalitách geoparku, který bude k dispozici zdarma pro návštěvníky v místních infocentrech.

Geopark se rozkládá na ploše 833 kilometrů čtverečních a zahrnuje geologické fenomény, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Český ráj je geologicky cenný pískovcovým Příhrazským, Hruboskalským a Betlémským skalním městem nebo Prachovskými, Klokočskými či Suchými skalami. Nachází se tam také ojedinělé jeskynní útvary či naleziště drahých kamenů. Na zajímavá místa geoparku, a to i ta méně známá, turisty navádí audio průvodce, který se dá stáhnout do mobilního telefonu přes aplikaci.