Google rozdělí v Česku 32 milionů na výuku kyberbezpečnosti a AI

Americká technologická firma Google rozdělí v Česku 32 milionů korun na výuku kyberbezpečnosti a zvyšování kvalifikace v umělé inteligence (AI). Dostanou je Masarykova univerzita v Brně, prg.ai a Czechitas. Google to oznámil v tiskové zprávě.

Masarykova univerzita v Brně otevře díky 23,7 milionu korun od charitativní organizace Google.org pro studenty ze znevýhodněných skupin kurzy kybernetické bezpečnosti. Svou praxi studenti absolvují v místních neziskových organizacích, a podle zástupců firmy Google tak zvýší odolnost českého občanského sektoru proti kyberhrozbám.

Organizace Centre for Public Impact za podpory Google.org poskytne 8,3 milionu korun neziskovým organizacím prg.ai a Czechitas. Ty proškolí téměř 200 zaměstnanců státního sektoru a další zájemce v základních dovednostech potřebných pro práci s umělou inteligencí.

"Podle studie konzultační společnosti Implement, kterou jsme si nechali vytvořit, by mohlo široké zavedení umělé inteligence do deseti let přinést Česku zvýšení HDP o 353 až 400 miliard korun. O to se zaslouží zejména zvýšení produktivity práce, kterou přinese spolupráce lidí s AI nástroji," uvedl ředitel české pobočky Googlu František Štrupl. "Abychom ale tuto příležitost nepromarnili, je potřeba investovat do posilování kyberbezpečnosti naší země a neustále pracovat na zvyšování digitálních dovedností lidí s důrazem na AI," dodal.

Google.org je charitativní organizací společnosti Google. Využívá inovace, výzkum a zdroje Googlu k rozšiřování příležitostí pro všechny. Na sklonku loňského roku vyhlásila grantovou výzvu na podporu výuky v oblasti kyberbezpečnosti určenou evropským univerzitám. S celkovou podporou více než 15 milionů dolarů (přibližně 361 milionů korun) jde o první podobnou celoevropskou iniciativu s cílem vyřešit problém chybějícího milionu expertů na kybernetickou bezpečnost v EU.