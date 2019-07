Grafiti z Karlova mostu někdo neodborně odstranil. Neví se, kdo to udělal

Přes noc někdo odstranil graffiti z Karlova mostu. Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové se k akci zatím nikdo nepřihlásil. Restaurátoři přitom v sobotu začali pilíř od sprejerského nápisu čistit. S prací měli být hotovi do 15. srpna. Zástupci TSK a památkáři se v pondělí dopoledne na místě sešli, aby zjistili, zda nebyl při odstranění graffiti poškozen kámen, řekla Lišková. Karlův most posprejovali v půlce července dva němečtí mladíci.

"Restaurátoři v sobotu pracovali na místě asi do pěti hodin odpoledne, když ráno v 10.00 přišli, tak to bylo odstraněno," řekla Lišková. Na odstranění graffiti upozornila Česká televize.

Restaurátor Jan Mjartan, který má čištění Karlova mostu na starost, v pátek podepsal s TSK na zakázku smlouvu. Hned v sobotu začal s kolegyní na odstranění nápisu pomocí chemických čističů a kartáčku pracovat.

Nápisem přibližně pět metrů dlouhým a dva metry vysokým pilíř Karlova mostu posprejovali dva němečtí mladící v polovině července. Po upozornění svědků je policie ještě na místě zadržela. Soud jim uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění a peněžité tresty.

Vzhledem k velikosti graffiti museli metodu čištění schválit památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Restaurátorskému záměru předcházel rozbor použitých sprejů.

Neodborná manipulace

Neobjasněné očištění pilíře Karlova mostu od sprejerského nápisu v noci na neděli bylo provedeno neodborně. Na zdi zůstaly zbytky zateklé barvy, uvedla dnes mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Do spár mohlo zatéct také ředidlo. Památkáři proto dnes odebrali na místě vzorky kamene. Laboratoř má zjistit, jaký prostředek byl k očištění kamene použit. Dva němečtí mladíci v polovině července nasprejovali na pilíř mostu nápis o rozměrech pět krát dva metry. Restaurátoři ho v sobotu začali odstraňovat, plánovali, že práce budou trvat asi dva týdny.

"K očištění došlo nějakým proudem. Na zemi jsou stékance. Jestli byla použita chemikálie, nemusíme nyní poznat. Kdyby to byla chemikálie, byla by to jistě těkavá látka, která nemusí být cítit," řekl restaurátor Jan Mjartan, který měl odstranění graffiti na starost. V pátek podepsal s TSK na zakázku smlouvu.

Po laboratorním rozboru bude muset restaurátor podle Liškové pilíř dočistit, případně kameny ošetřit. Výsledky z laboratoře by měly být k dispozici do několika dnů.

K neočekávanému očištění kamenů se nikdo nepřihlásil. Na místě nejsou městské kamery, podle Liškové mohly akci zachytit maximálně soukromé kamery, pokud v okolí jsou.