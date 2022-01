Gripeny doprovodily do Polska letadlo, které mělo mít na palubě výbušninu

Čeští vojenští piloti v noci doprovodili do Varšavy letadlo, u kterého bylo podezření na výbušninu na palubě. Hrozba se podle armády nepotvrdila, uvedla v úterý na twitteru. Linkové letadlo směřovalo do Polska přes Českou republiku z Itálie.

"Včera (v pondělí) v nočních hodinách naši stíhači startovali k letadlu civilní společnosti, které letělo z Itálie do Polska přes naše území. Důvodem byla informace o možné výbušnině na palubě linkového letadla," uvedla armáda. "Gripeny doprovodily letadlo až do Varšavy. Hrozba se nakonec nepotvrdila," dodala.

Česká armáda je zapojena do ochrany vzdušného prostoru členských zemí NATO v rámci systému NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System). Většina zásahů českých stíhačů je spojena s nekomunikujícími letadly, kdy mají za úkol navázat s piloty kontakt, ujistit se, že je vše v pořádku, a případně je doprovodit na letiště.

České letectvo do systému vyčleňuje dva stíhací letouny Gripen, které poté podléhají aliančnímu velení. Další stroj je v záloze. Stíhačky mají podle armády k dispozici odpovídající zbraňové vybavení. Do vzduchu se musí dostat do 15 minut od vyhlášení poplachu.