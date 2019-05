Hamáček: Agrofert má případné neoprávněně získané dotace vrátit

Pokud se ukáže, že Agrofertu byly vyplaceny nějaké dotace neoprávněně, měl by je vrátit nebo by je měl stát po firmě vymáhat. Sdělil to předseda ČSSD Jan Hamáček. Reagoval tak na informaci o předběžném výsledku auditu EK, který podle médií dospěl k závěru, že premiér a předseda ANO Andrej Babiš je ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2018, chce Brusel vrátit zpět. Na vládní koalici ANO a ČSSD audit podle Hamáčka nebude mít vliv.

"Pokud vím, tak je to předběžné stanovisko, které bude ještě podléhat dalším vyhodnocováním. Pokud by se ukázalo, že nějaké dotace byly vyplaceny neoprávněně, tak pokládá za logické, že budou vráceny nebo že budou vymáhány," uvedl předseda ČSSD.

ČR na stanovisko EK musí odpovědět a odpověď od ministerstev financí a pro místní rozvoj by měla projednat vláda. Hamáček chce podle svých slov vyčkat na to, jak celý proces dopadne. Předpokládá, že audit dostane k dispozici ČSSD a bude se moci k němu vyjádřit. V nějakém momentě by dokument měl být zpřístupněn veřejnosti, pokud tam nejsou právní překážky.

Hamáček se s Babišem uvidí v pondělí na jednání vlády a tam se s ním chce o věci pobavit. Ohledně dalšího pokračování vládní koalice ČSSD a ANO uvedl, že nejde o nový problém předsedy ANO, o čem by jak ČSSD, tak voliči nevěděli.