Hamáček chce oznámit kandidáta už před jednáním předsednictva

Předseda ČSSD Jan Hamáček chce oznámit jméno nového kandidáta na ministra kultury ještě předtím, než v pátek zasedne předsednictvo strany. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že předpokládá, že jméno nominanta mu ČSSD sdělí do pátku. Sám chce situaci do pondělí vyřešit. Hamáček neočekává, že se budou opakovat problémy, které provázely nominaci místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. Ten se v pondělí nominace vzdal kvůli výtkám prezidenta Miloše Zemana i předsedy vlády. Regionální lídři ČSSD nechtějí spekulovat, kdo by měl být novým kandidátem.

Hamáček chce nové jméno oznámit co nejrychleji. Dohady médií, kdo by se kandidátem mohl stát, nechtěl komentovat. Neupřesnil ani to, zda hledá mezi členy ČSSD, nebo by mohl novým kandidátem být nestraník. Oznámit ho chce hned, jak na něm bude shoda. Šmardu ČSSD navrhla koncem května, Zeman jej odmítl minulý týden. Hamáček neočekává, že by se situace u nového kandidáta mohla zopakovat.

V pátek bude jednat předsednictvo strany i poslanecký klub. Hamáček nemá signály, že by straníci z krajů na předsednictvu chtěli tlačit na odchod z vlády. Také Babiš novinářům řekl, že podle něj odchod ČSSD z kabinetu nikdy nebyl na stole. Premiér chce počkat na nominaci sociální demokracie, předpokládá, že do pátku se dozví nové jméno. Dnes se předseda vlády sejde se Zemanem v Lánech. Podle Babiše jde o pravidelnou schůzku, jež se netýká pouze situace na ministerstvu kultury.

Regionální lídři sociální demokracie spekulovat o novém kandidátovi na ministra nechtějí. V anketě ČTK většinou preferovali setrvání v kabinetu s ANO. Kritická byla ústecká ČSSD, která hodnotí vstup do koalice jako neúspěšný a žádá odstoupení šéfa strany Hamáčka. Důvodem jsou podle ní mimo jiné snahy o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD) pro jeho politické názory ze strany.

Hamáček Radiožurnálu řekl, že ho usnesení ústecké ČSSD nepřekvapuje. Zaráží ho však, že podporuje Foldynu, který v nedávném rozhovoru pro server iDNES.cz řekl, že by podporoval rekonstruovanou Babišovu vládu v případě, kdy by ji sociální demokracie opustila.

Šmardovo rozhodnutí nekandidovat na ministra považuje sněmovní opozice za signál, že ČSSD ustoupila Zemanovi. Lidovci a Starostové v této souvislosti mluví o nesrozumitelnosti kroků ČSSD, TOP 09 o porušování ústavy prezidentem. Piráti očekávají, že kvůli kauzám Babiše se Česko může brzy znovu dostat do situace, kdy bude padat vláda. SPD také čeká další vládní krize, důvodem je ale podle ní setrvání ČSSD v kabinetu. S pochopením se ke Šmardovu kroku postavil předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana ve Sněmovně toleruje menšinový kabinet ANO a ČSSD.

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta. V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby.